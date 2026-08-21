Σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο στη Λευκάδα

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Ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, όταν θαλαμηγός υπό σημαία Ιταλίας συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος σημαίας ΗΠΑ.

Στη θαλαμηγό επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο τρεις αλλοδαποί. Αμέσως μετά τη σύγκρουση κινητοποιήθηκε το Λιμενικό και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος.

Από τη σύγκρουση ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές.

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