Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης – Σηκώθηκε ελικόπτερο

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/8) περίπου στις 11:45 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Παράλληλα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. August 21, 2026

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