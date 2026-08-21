Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/8) περίπου στις 11:45 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.
Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Παράλληλα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2026
Διαβάστε επίσης:
Πάτρα: Στο νοσοκομείο 5χρονο αγόρι καταπλακώθηκε από μηχάνημα με λούτρινα
Ηράκλειο: Εντόπισαν 4 τόνους λαθραίων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου
Χαρδαλιάς: «Κομβικό έργο οδικής ασφάλειας, ύψους 1,22 εκατ. ευρώ στη Μεταμόρφωση» – Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.