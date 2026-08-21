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21.08.2026 13:33

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι – Συγκρούστηκαν μεταξύ τους σε θαλάσσια παιδική χαρά

21.08.2026 13:33
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Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν ενώ έπαιζαν στην παραλία «Ποταμού» και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, οι δύο 16χρονοι τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα στη θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας «Ποταμού», στην Επανομή του δήμου Θερμαϊκού.

Συγκρούστηκαν ενώ έπαιζαν

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι δύο νεαροί συγκρούστηκαν μεταξύ τους ενώ έπαιζαν στη θαλάσσια παιδική χαρά.

Μετά τη σύγκρουση, ο ένας από τους 16χρονους αισθάνθηκε αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι.

Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και, αφού τον εξέτασε, μετέφερε και τους δύο ανήλικους στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Πήραν εξιτήριο μετά τις εξετάσεις

Μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, οι δύο 16χρονοι πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 16:13
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