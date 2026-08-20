Μαγιορκίνης για ιό Δυτικού Νείλου: Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν ότι μολύνθηκαν – Οι περιοχές «SOS»

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Αυξημένη δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται φέτος στη χώρα, με επίκεντρο κυρίως την Ανατολική Αττική και ειδικότερα τους δήμους Μαρκόπουλου και Σπάτων, σύμφωνα με τον καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκα Μαγιορκίνη.

Ο καθηγητής επισημαίνει στην ΕΡΤ ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία της έξαρσης, ωστόσο η γεωγραφική συγκέντρωση των περιστατικών δίνει σημαντικές ενδείξεις για την κυκλοφορία του ιού.

Πιθανή σύνδεση με μολυσμένους πληθυσμούς πτηνών

Όπως εξηγεί, τα κουνούπια μολύνονται από πτηνά που φέρουν τον ιό, κυρίως από κορακοειδή, όπως κοράκια, καρακάξες και κίσσες.

Η αυξημένη παρουσία κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές μπορεί, σύμφωνα με τον ίδιο, να υποδηλώνει ότι εκεί υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών.

Ένα από τα πιθανά σενάρια που ανέφερε συνδέεται με μετακινήσεις πτηνών μετά τον τυφώνα Daniel το 2023, όταν η Θεσσαλία βρισκόταν στο επίκεντρο της δραστηριότητας του ιού.

Γιατί Μαρκόπουλο και Σπάτα χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης τονίζει ότι η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα κουνούπια δεν μετακινούνται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Έτσι, η αυξημένη δραστηριότητα σε Μαρκόπουλο, Σπάτα και άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής αποτελεί ένδειξη ότι οι κάτοικοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα.

«Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν ότι μολύνθηκαν»

Ο καθηγητής εμφανίζεται καθησυχαστικός για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται, καθώς οι περισσότεροι περνούν τη λοίμωξη χωρίς καν να αντιληφθούν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αφορά περίπου έναν στους 150 ανθρώπους που μολύνονται.

Στις σοβαρές περιπτώσεις, ωστόσο, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση. Συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι:

υψηλός πυρετός

έντονος πονοκέφαλος

λήθαργος

φωτοφοβία

σπασμοί

παράλυση

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Πότε εμφανίζονται τα συμπτώματα

Σύμφωνα με τον Γκίκα Μαγιορκίνη, το χρονικό διάστημα από το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού μέχρι την εκδήλωση συμπτωμάτων μπορεί να διαφέρει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και δύο εβδομάδες μετά το τσίμπημα.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει χαρακτηριστικό σημάδι στο δέρμα που να δείχνει αν ένα κουνούπι ήταν μολυσμένο. Η αντίδραση στο σημείο του τσιμπήματος οφείλεται στο σάλιο του κουνουπιού και στην αλλεργική αντίδραση του οργανισμού, όχι στην παρουσία του ιού.

157 κρούσματα και 13 θάνατοι το 2026

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα έως τις 19 Αυγούστου 2026 διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Καταγράφηκε ακόμη ένα κρούσμα με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, μεταξύ άλλων και σε ενδημική χώρα του εξωτερικού.

Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ η περίοδος κυκλοφορίας του ιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

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