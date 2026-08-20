Ιός του Δυτικού Νείλου: 47 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Στους 13 οι νεκροί

Takeaways by to pontiki AI Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας αναφέρει έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με 157 συνολικά κρούσματα και 13 θανάτους ηλικιωμένων ασθενών στη χώρα.

Πάνω από το 93% των πασχόντων χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ το 74% των περιστατικών παρουσίασε σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές απαιτώντας ιατρική παρακολούθηση σε νοσοκομεία.

Το 66% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων εντοπίζεται στην Ανατολική Αττική και στα βόρεια προάστια, θέτοντας 20 δήμους σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού.

Οι περισσότεροι ασθενείς με σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα παρουσιάζουν μέση ηλικία 74 ετών, ενώ 23 άτομα νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Συνολικά 92 ασθενείς έχουν αναρρώσει και λάβει εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλευόμενοι συνεχίζουν τη θεραπεία τους σε νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας.

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Σε έξαρση συνεχίζει να βρίσκεται η διάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, αφού δεκάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν στα νοσοκομεία την τελευταία εβδομάδα και 4 έχασαν τη ζωή τους.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου είχε ανέλθει σε 157 έως χθες το πρωί ενώ οι νεκροί ήταν 13. Οι ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικιωμένοι ηλικίας από 66 έως 91 ετών.

Τα περισσότερα από τα εφετινά κρούσματα (το σχεδόν 74%) είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα. Η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων (πάνω από το 93%) χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο, ενώ 23 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Το 66% των κρουσμάτων έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Αττική και τα βόρεια προάστια της Αθήνας, με 20 δήμους στις περιοχές αυτές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τα περισσότερα σοβαρά κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό τους έχουν οι δήμοι:

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (50,6 ανά 100.000 πληθυσμού)

Σπάτων – Αρτέμιδος (40,1 ανά 100.000)

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (13,3 ανά 100.000)

Αυτή είναι συνοπτικά η εικόνα από την νέα, εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την πορεία της λοίμωξης στη χώρα μας.

Σε έξαρση συνεχίζει να βρίσκεται η διάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, αφού δεκάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν στα νοσοκομεία την τελευταία εβδομάδα και 4 έχασαν τη ζωή τους.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου είχε ανέλθει σε 157 έως χθες το πρωί (19/8/2026), ενώ οι νεκροί ήταν 13. Οι ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικιωμένοι ηλικίας από 66 έως 91 ετών.

Τα περισσότερα από τα εφετινά κρούσματα (το σχεδόν 74%) είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα. Η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων (πάνω από το 93%) χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο, ενώ 23 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Το 66% των κρουσμάτων έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Αττική και τα βόρεια προάστια της Αθήνας, με 20 δήμους στις περιοχές αυτές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τα περισσότερα σοβαρά κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό τους έχουν οι δήμοι:

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (50,6 ανά 100.000 πληθυσμού)

Σπάτων – Αρτέμιδος (40,1 ανά 100.000)

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (13,3 ανά 100.000)

Αυτή είναι συνοπτικά η εικόνα από την νέα, εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την πορεία της λοίμωξης στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, την τελευταία εβδομάδα (12-19 Αυγούστου) ο ιός του Δυτικού Νείλου νόσησε ακόμα 47 ανθρώπους στη χώρα μας.

Από τα συνολικώς 157 εγχώρια κρούσματα, τα 116 είχαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν:

Εγκεφαλίτιδα ή/και

Μηνιγγίτιδα ή/και

Οξεία χαλαρή παράλυση

Οι ασθενείς με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ είχαν ηλικία από 19 έως 91 ετών (μέση ηλικία: 74 ετών).

Οι υπόλοιποι 41 ασθενείς είχαν μεν έντονα συμπτώματα, αλλά χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Ωστόσο μόλις 10 από τους 157 πάσχοντες δεν χρειάσθηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι εισήχθησαν για νοσηλεία, με τους 42 να βρίσκονται ακόμα στα νοσοκομεία. Οι 23 από αυτούς νοσηλεύονται, όπως προαναφέρθηκε, σε ΜΕΘ. Οι υπόλοιποι 19 βρίσκονται σε απλούς θαλάμους.

Συνολικώς 92 ασθενείς ανέρρωσαν και πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών, αλλά συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Παλαιότερη ελληνική μελέτη είχε υπολογίσει ότι σε κάθε 1 ασθενή με σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα αντιστοιχούν 140 που μολύνονται αλλά είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια ενοχλήματα.

Που καταγράφηκαν τα κρούσματα

Από τα 157 εφετινά κρούσματα, τα 104 έχουν καταγραφεί στην Αττική. Οι περισσότεροι δήμοι όπου κυκλοφορούν μολυσμένα κουνούπια βρίσκονται στην Ανατολική Αττική. Ανέρχονται σε συνολικώς 12. Σε αυτούς έχουν καταγραφεί 66 από τα εφετινά κρούσματα (τα 11 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ).

Άλλοι οκτώ δήμοι βρίσκονται στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου έχουν καταγραφεί 21 κρούσματα (τα 4 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ).

Στην υπόλοιπη Αττική, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει νοσήσει άλλους 17 ανθρώπους, ο ένας ηπιότερα.

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