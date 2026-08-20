«Only Murders in the Building»: Η Ολίβια Κόλμαν στον επί βρετανικού εδάφους έκτο κύκλο της σειράς

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Οι δημιουργοί της πολύκροτης σειράς μυστηρίου «Only Murders in the Building» έχουν τον τρόπο τους να δημιουργούν σασπένς όχι μόνον με τα σενάρια της σειράς αλλά και με καλλιτέχνες που μπαινοβγαίνουν σε επεισόδια ή κύκλους επεισοδίων και να αιφνιδιάζουν ευχάριστα.

Στην έκτη σεζόν του «Only Murders in the Building» η πλοκή της οποίας διαδραματίζεται στο Λονδίνο, συμμετέχει η Ολίβια Κόλμαν.

Τα «αποκαλυπτήρια» για την πολυβραβευμένη Βρετανή ηθοποιό ως η τελευταία γκέστ σταρ της σειράς του Hulu πραγματοποιήθηκαν μέσα από ένα βίντεο στο λογαριασμό της πλατφόρμας και της ίδιας στα ΜΚΔ με πρωταγωνιστές την Σελίνα Γκόμεζ, τη Μέριλ Στριπ και τον Μάρτιν Σορτ.

«Είχαμε τόσους πολλούς καταπληκτικούς γκεστ σταρ στο «Only Murders in the Building», λέει η Γκόμεζ. «Ναι αλλά μάς λείπει μόνον ένας», την προλαβαίνει η Στριπ. Και τσουπ πετιέται… ο Σορτ νομίζοντας ότι αναφέρονταν σε εκείνον με την Στριπ να του θυμίζει «Μάρτιν παίζεις στη σειρά». Τον κάνουν λίγο στην άκρη και οι τρείς μαζι ανακοινώνουν την Κόλμαν η οποία εμφανίζεται στο πλάνο με το κοστούμι του ρόλου της.

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