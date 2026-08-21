«Margie Claus»: Η νέα χριστουγεννιάτικη περιπέτεια της Melissa McCarthy έρχεται τον Νοέμβριο με εντυπωσιακό καστ

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Η Warner Bros. Pictures Animation ανακοίνωσε ότι η νέα ταινία κινούμενων σχεδίων «Margie Claus» με τη Μελίσα ΜακΚάρθι (Melissa McCarthy) να δανείζει τη φωνή της, θα κάνει πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη στις 12 Νοεμβρίου 2027.

Στο πλευρό της θα βρίσκονται ο Τζιμ Γκάφιγκαν (Jim Gaffigan) στο ρόλο του Άγιου Βασίλη και ο Άντριου Σκοτ (Andrew Scott) ως Jack Frost.

Σύμφωνα με το The Wrap, το φωνητικό καστ συμπληρώνουν οι Άνι Μουμόλο (Annie Mumolo), Τζορτζέτ Φαλκόνε (Georgette Falcone), Οκτάβια Σπένσερ (Octavia Spencer), Γκάρι Φάρμερ (Gary Farmer) και Κόουλ Εσκόλα (Cole Escola).

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος δημιουργός animation Κερκ ΝτεΜίκο (Kirk DeMicco), βασισμένος σε σενάριο των Μπεν Φαλκόνε (Ben Falcone) και Ντέιμον Τζόουνς (Damon Jones). Την παραγωγή αναλαμβάνουν η ΜακΚάρθι και ο Φαλκόνε για την On the Day Productions καθώς και η Μισέλ Λ.Μ. Γουόνγκ (Michelle L.M. Wong).

Το φιλμ ακολουθεί την Margie τη σύζυγο του Άγιου Βασίλη, η οποία αναλαμβάνει δράση όταν ο αγαπημένος της εξαφανίζεται μυστηριωδώς την παραμονή των Χριστουγέννων. Τι ακριβώς κάνει; Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ξεσκονίζει ένα παλιό έλκηθρο εκατό ετών, συγκροτεί μια εντελώς ακατάλληλη ομάδα και ξεκινά για τον Νότιο Πόλο, εκεί όπου η εορταστική διάθεση μπορεί να αποβεί μοιραία».

Η ταινία περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια σε μουσική και παραγωγή των Φαλκόνε και Τζόουνς, σε συνεργασία με την πολυπλατινένια και βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις, Μέγκαν Τρέινορ (Meghan Trainor).

«Αγαπώ πάρα πολύ τα Χριστούγεννα, όπως και η Margie», ανέφερε η Μακάρθι στη δήλωσή της. «Το σενάριο μας μιλάει για τη σημασία του να βρίσκεσαι δίπλα στα αγαπημένα σου πρόσωπα τις γιορτές, ενώ παράλληλα μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να είσαι αγαπητός», πρόσθεσε.

Το «Margie Claus» αποτελεί μέρος ενός φιλόδοξου προγράμματος της Warner Bros. Pictures Animation, το οποίο περιλαμβάνει τις παραγωγές: «The Cat in the Hat» (πρεμιέρα τον Νοέμβριο), «Bad Fairies» (21 Μαΐου 2027), «Oh, the Places You’ll Go!» (17 Μαρτίου 2028), «Hello Kitty» (21 Ιουλίου 2028) και «The Lunar Chronicles» (3 Νοεμβρίου 2028).

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