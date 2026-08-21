«Naruto»: O Charles Melton κοντά στον ρόλο του Kakashi στη live-action ταινία του Destin Daniel Cretton

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Ο Τσάρλς Μέλτον (Charles Melton) βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να υποδυθεί τον Kakashi Hatake στη live-action ταινία «Naruto», την οποία θα σκηνοθετήσει ο Ντεστίν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton), όπως απoκάλυψε το Variety.

Η είδηση έρχεται εν μέσω φημών που ήθελαν τον Μέλτον να ανακοινώνεται ως μέλος του καστ των «X-Men» στο συνέδριο D23 την περασμένη εβδομάδα.

Charles Melton is in talks to play Kakashi Hatake in the upcoming “Naruto” movie from director Destin Daniel Cretton.https://t.co/z2GS27o37v pic.twitter.com/is0XYhTAJM — Variety (@Variety) August 20, 2026

Παράλληλα η παγκόσμια αναζήτηση ηθοποιών για την ταινία, ξεκίνησε τον περασμένο μήνα με στόχο να βρεθούν οι πρωταγωνιστές για τους ρόλους των Naruto, Sasuke και Sakura. Το δημοφιλές μάνγκα και anime ακολουθεί τον Naruto Uzumaki, έναν νεαρό νίντζα που ονειρεύεται να γίνει Hokage, ο ισχυρότερος και πιο σεβαστός ηγέτης του χωριού του.

Οι Άβι και Άρι Άραντ (Avi & Ari Arad) μαζί με την Έμι Γιου (Emmy Yu) θα βρίσκονται στην παραγωγή του φιλμ της Lionsgate για λογαριασμό της Arad Productions όπως και ο Τζέρεμι Λάτσαμ (Jeremy Latcham). Ο Κρέτον θα είναι επίσης παραγωγός μαζί με τον Τζέγιουν Μάνφορντ (Jeyun Munford) μέσω της εταιρείας Hisako.

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