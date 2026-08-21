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21.08.2026 14:48

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Σάκης Αρσενίου, ακύρωσε την εμφάνιση στη Σάμο – Η φωτογραφία που ανέβασε

21.08.2026 14:48
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Μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, που ανέβασε ο Σάκης Αρσενίου προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς φίλους του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής διακρίνεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι, με ορό στο χέρι και κάνει λόγο για ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας που τον αναγκάζει να απέχει προσωρινά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του.

Έτσι, η προγραμματισμένη εμφάνισή του στη Σάμο δεν θα πραγματοποιηθεί, με τον ίδιο να εξηγεί πως θα οριστεί νέα ημερομηνία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

«Για λόγους έκτακτου προβλήματος υγείας δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά σας απόψε στην αγαπημένη Σάμο. Πρώτα ο Θεός θα βγάλουμε μια νέα ημερομηνία», έγραψε χαρακτηριστικά.

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