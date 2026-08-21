Κλιμακώνει η Τουρκία κατά του Ισραήλ: Εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου

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Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο X ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχαίτιση του «Στολίσκου για την Γάζα» και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν.

«Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του Στολίσκου (…) και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου 2026 κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αφέκ Μόσκοβιτς για “γενοκτονία”, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό την διεθνή σύλληψή τους», ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı süreci kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 21, 2026

Είπε ότι η υπόθεση ενώπιον του 11ου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης αφορά 35 κατηγορούμενους και σχετίζεται με την ένοπλη επέμβαση εναντίον πολιτών που παρέδιδαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα σε διεθνή ύδατα.

Ο Νετανιάχου και ο Μοσκόβιτς επιβαρύνονται επίσης με κατηγορίες όπως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια, εκούσιο τραυματισμό, στέρηση της ελευθερίας, υλικές ζημιές, επιβαρυμένη ληστεία και αεροπειρατεία οχημάτων μεταφοράς. Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Μοσκόβιτς.

«Δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλύψουν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα ή να προστατευθούν οι δράστες από την ατιμωρησία», έγραψε ο Γκουρλέκ στο X.

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