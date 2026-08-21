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21.08.2026 15:27

Κλιμακώνει η Τουρκία κατά του Ισραήλ: Εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου

21.08.2026 15:27
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Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο X ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχαίτιση του «Στολίσκου για την Γάζα» και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν.

«Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του Στολίσκου (…) και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου 2026 κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αφέκ Μόσκοβιτς για “γενοκτονία”, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό την διεθνή σύλληψή τους», ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός.

Είπε ότι η υπόθεση ενώπιον του 11ου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης αφορά 35 κατηγορούμενους και σχετίζεται με την ένοπλη επέμβαση εναντίον πολιτών που παρέδιδαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα σε διεθνή ύδατα.

Ο Νετανιάχου και ο Μοσκόβιτς επιβαρύνονται επίσης με κατηγορίες όπως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια, εκούσιο τραυματισμό, στέρηση της ελευθερίας, υλικές ζημιές, επιβαρυμένη ληστεία και αεροπειρατεία οχημάτων μεταφοράς. Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Μοσκόβιτς.

«Δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλύψουν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα ή να προστατευθούν οι δράστες από την ατιμωρησία», έγραψε ο Γκουρλέκ στο X.

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