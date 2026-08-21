Οι ΗΠΑ απειλούν το Ιράν με τις «σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία» – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ σε Κίνα και συμμάχους

Takeaways by to pontiki AI Οι Ηνωμένες Πολιτείες προαναγγέλλουν την επιβολή των αυστηρότερων κυρώσεων στην ιστορία κατά του Ιράν, επιδιώκοντας την άσκηση μέγιστης οικονομικής πίεσης για την αποφυγή νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα παρέχει στήριξη στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν χαρακτήρισε τα μέτρα αυτά ως οικονομική τρομοκρατία.

Οι αμερικανικές απειλές προκάλεσαν άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, εν μέσω ανησυχιών για τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ουάσινγκτον καλεί την Κίνα, η οποία αποτελεί σημαντικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, να συνταχθεί με τη στρατηγική της, αν και το Πεκίνο προκρίνει τη διπλωματική οδό.

Οι λεπτομέρειες για το νέο πακέτο κυρώσεων αναμένεται να παρουσιαστούν επίσημα την προσεχή Δευτέρα.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες προαναγγέλλουν νέο πακέτο πρωτοφανών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, ενώ η Ουάσινγκτον ζητά τη συνεργασία της Κίνας και προειδοποιεί με συνέπειες όσες χώρες προσφέρουν «σανίδα σωτηρίας» στο Ιράν, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα επιβάλει στο Ιράν «τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία», υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση της οικονομικής πίεσης θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για νέες μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για «οικονομικό πόλεμο» και οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα προσφέρει οποιασδήποτε μορφής βοήθεια στο Ιράν.

Ο Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο πακέτο κυρώσεων θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου ανήλθαν την Πέμπτη σε υψηλό άνω των τριών εβδομάδων, μετά τις αμερικανικές απειλές για οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες στοχεύουν στην άσκηση πίεσης για τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί σχεδόν έξι μήνες και έχει καθηλώσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπέσεντ εκτίμησε ότι η άσκηση «μέγιστης οικονομικής πίεσης» σημαίνει πως πιθανότατα δεν θα υπάρξει επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση, στην οποία έχουν εμπλακεί και χώρες του Κόλπου. Παράλληλα, οι αγορές έχουν αναστατωθεί από τη δυνατότητα του Ιράν να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Πριν από τον Φεβρουάριο, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που διακινείται παγκοσμίως.

Οι δύο εκεχειρίες που κατέρρευσαν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν ανακοινώσει δύο συμφωνίες εκεχειρίας, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και τη σταδιακή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Και οι δύο συμφωνίες, ωστόσο, κατέρρευσαν σύντομα.

Το νέο πακέτο κυρώσεων και ο αποκλεισμός

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με σχεδόν συνεχείς και ιδιαίτερα αυστηρές οικονομικές κυρώσεις εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις νέες αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «οικονομική τρομοκρατία». Υποστήριξε επίσης ότι δεν πρόκειται να επηρεάσουν την αποφασιστικότητα των Ιρανών να προστατεύσουν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την εθνική κυριαρχία της χώρας.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι τη Δευτέρα θα εξηγήσει αναλυτικά τα μέτρα που σχεδιάζει η Ουάσινγκτον.

«Έχουμε τον αποκλεισμό και πρόκειται να έχουμε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία», ανέφερε, παραπέμποντας στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε στο Ιράν τον Απρίλιο και ανεστάλη για έναν μήνα στα μέσα Ιουνίου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κυρώσεις θα οδηγήσουν στην κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος και κάλεσε τους συμμάχους των ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα να επιλέξουν πλευρά.

Στο επίκεντρο η Κίνα

Η Κίνα αγοράζει περισσότερο από το 80% του ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, σύμφωνα με στοιχεία του 2025 από την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Ωστόσο, μια περαιτέρω οικονομική σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου ενέχει κινδύνους αντιποίνων για τις ΗΠΑ, καθώς η Κίνα αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα προς την αμερικανική αγορά, μεταξύ άλλων και κρίσιμων σπάνιων γαιών.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν μέτρα στην Κίνα λόγω των συναλλαγών της με το Ιράν, ο Μπέσεντ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

Σημείωσε πάντως ότι περίπου το 50% της κινεζικής ενέργειας προέρχεται από τον Κόλπο, καλώντας ουσιαστικά το Πεκίνο να συνταχθεί με την αμερικανική στρατηγική.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απάντησε ότι «οι κυρώσεις και η πίεση δεν βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος», καλώντας τις εμπλεκόμενες πλευρές να κινηθούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων.

Η προειδοποίηση Τραμπ προς τρίτες χώρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει μέσω ανάρτησής του έναν «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα».

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες, προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε κράτος επιτρέπει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικούς φορείς να παρέχουν οποιασδήποτε μορφής στήριξη στο Ιράν θα αντιμετωπίσει «τεράστιες οικονομικές συνέπειες».

Η προειδοποίηση θα μπορούσε να αφορά ακόμη και συμμάχους των ΗΠΑ που έχουν συμμετάσχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δέχεται εσωτερικές πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν τη δημοτικότητά του και ενδέχεται να επηρεάσουν τις προοπτικές του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ προσπάθεια αποπροσανατολισμού της αμερικανικής κοινής γνώμης από εσωτερικά οικονομικά προβλήματα, όπως το χρέος-ρεκόρ και η άνοδος των επιτοκίων.

Υποστήριξε ακόμη ότι η συνέχιση, από την Ουάσινγκτον, πολιτικών που η Τεχεράνη θεωρεί αποτυχημένες θα οδηγήσει σε νέες αποτυχίες και θα αποξενώσει περαιτέρω τους Ιρανούς.

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