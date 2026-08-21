«Φουντώνουν» οι φήμες για πολιτική εμπλοκή του Φεντόροφ στην Ουκρανία – Κάνει ταξίδι-αστραπή στις ΗΠΑ, τι λέει ο ίδιος

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Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, μετά τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ της διεξαγωγής εκλογών στη χώρα, φέρεται να ετοιμάζεται για ταξίδι-αστραπή στις ΗΠΑ

Η συγκυρία έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψη έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του για τη δημιουργία ενός «νόμιμου, ασφαλούς και ρεαλιστικού» πλαισίου, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει τη διεξαγωγή εκλογών ακόμη και υπό συνθήκες πολέμου.

Παρά τις σχετικές εκτιμήσεις, το περιβάλλον του Φέντοροφ αρνείται ότι το ταξίδι συνδέεται με πολιτικές διαβουλεύσεις στην Ουάσινγκτον.

Όπως ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του στην ουκρανική δημόσια ραδιοτηλεόραση Suspilne, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για νέα προγράμματα στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με Αμερικανούς πολιτικούς ή κυβερνητικούς αξιωματούχους. Νωρίτερα, η Kyiv Independent είχε μεταδώσει, επικαλούμενη Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το ταξίδι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την επόμενη εβδομάδα.

Από συνεργάτης, αντίπαλο δέος του Ζελένσκι

Το πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από τον Φέντοροφ ενισχύθηκε μετά την τοποθέτησή του για τη διεξαγωγή εκλογών εν μέσω του πολέμου. Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει πότε οι Ουκρανοί θα μπορούν να επιλέξουν εκ νέου την κυβέρνησή τους. Τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα εξασφαλίζει νόμιμες και ασφαλείς εκλογικές διαδικασίες.

Η θέση αυτή διαφοροποιείται από εκείνη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι εκλογές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά το τέλος του πολέμου και όχι κατά τη διάρκεια μιας προσωρινής εκεχειρίας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Φέντοροφ δεν έχει εκφράσει πρόθεση να διεκδικήσει την προεδρία. Οι παρεμβάσεις του επικεντρώνονται κυρίως στην ενίσχυση των θεσμών και στις πολιτικές αλλαγές, με έμφαση σε ένα κράτος όπου οι θεσμοί θα υπερισχύουν των προσώπων. Παρά τις εκτιμήσεις ότι μια επίσκεψη στην Ουάσινγκτον θα μπορούσε να σχετίζεται με αναζήτηση αμερικανικής στήριξης στις θέσεις του, το περιβάλλον του επιμένει ότι προτεραιότητα αποτελεί η αμυντική τεχνολογία και η εξασφάλιση πόρων.

Ο Φέντοροφ αποχώρησε πρόσφατα από το υπουργείο Άμυνας, ενώ τη θέση του ανέλαβε ο Γεβγέν Χμάρα, ο διορισμός του οποίου εγκρίθηκε από το ουκρανικό κοινοβούλιο στις 19 Αυγούστου.

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