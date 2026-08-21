Τουρισμός: Έρχονται περισσότεροι ξοδεύουν λιγότερα – 5 εκατ. επισκέπτες τον Ιούνιο, τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

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Με υψηλότερες ταχύτητες στις αφίξεις, αλλά όχι και αντίστοιχη αύξηση των χρημάτων που αφήνουν οι ξένοι επισκέπτες, κινείται ο ελληνικός τουρισμός το 2026. Τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο δείχνουν ότι η χώρα υποδέχθηκε 13,49 εκατομμύρια ταξιδιώτες, αυξημένους κατά 15,4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό, κατά 14,8%, φτάνοντας τα 8,8 δισ. ευρώ.

Η τάση γίνεται πολύ πιο έντονη τον Ιούνιο: οι επισκέπτες πλησίασαν τα 5 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 6,9%, αλλά τα έσοδα ενισχύθηκαν μόλις κατά 1,2%.

Με απλά λόγια, έρχονται περισσότεροι, αλλά κατά μέσο όρο ξοδεύουν λιγότερα.

Τον Ιούνιο η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε κατά 6,2%, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου η μείωση ήταν σαφώς μικρότερη, κατά 0,6%.

Σχεδόν 5 εκατομμύρια τουρίστες μόνο τον Ιούνιο

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο έφτασε τους 4,922 εκατ. ταξιδιώτες, από περίπου 4,60 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η αύξηση μέσω των αεροδρομίων ήταν 4%, αλλά εντυπωσιακή ήταν η άνοδος από τους οδικούς συνοριακούς σταθμούς, που έφτασε το 20,7%.

Η βασική ώθηση προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 12,2%, ενώ από την Ευρωζώνη κατά 15,8%.

Από πού ήρθαν οι περισσότεροι τον Ιούνιο

Χώρα Επισκέπτες Μεταβολή Γερμανία 814.600 +6,0% Ην. Βασίλειο 713.800 -12,0% Ιταλία 371.700 +21,8% Γαλλία 218.200 -18,5% ΗΠΑ 202.800 -12,1%

Ξεχωρίζει η Ιταλία, με αύξηση των επισκεπτών κατά 21,8%. Στον αντίποδα, σημαντική πτώση καταγράφεται από τη Γαλλία, αλλά και από δύο ιδιαίτερα σημαντικές για τον ελληνικό τουρισμό αγορές, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Περισσότεροι τουρίστες, αλλά μόλις +1,2% στα έσοδα

Εδώ βρίσκεται και το ενδιαφέροντερο στοιχείο των αριθμών.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του Ιουνίου διαμορφώθηκαν στα 3,476 δισ. ευρώ, έναντι 3,435 δισ. τον Ιούνιο του 2025. Η αύξηση ήταν δηλαδή μόλις 1,2%, παρότι οι αφίξεις αυξήθηκαν σχεδόν έξι φορές περισσότερο σε ποσοστιαία βάση.

Από τους κατοίκους της ΕΕ-27 εισπράχθηκαν 1,850 δισ. ευρώ, αύξηση 1,5%, ενώ από τις υπόλοιπες χώρες οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 1,2%, στα 1,440 δισ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι διαφοροποιήσεις ανά χώρα.

Πόσα χρήματα άφησαν τον Ιούνιο

Χώρα Εισπράξεις Μεταβολή Γερμανία €515,1 εκατ. -14,5% Ην. Βασίλειο €442,9 εκατ. -26,1% ΗΠΑ €257,8 εκατ. -3,7% Ιταλία €248,3 εκατ. +34,4% Γαλλία €129,8 εκατ. -33,9%

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Γερμανίας: οι Γερμανοί επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 6%, αλλά τα χρήματα που άφησαν μειώθηκαν κατά 14,5%.

Αντίθετα, οι Ιταλοί όχι μόνο ήρθαν περισσότεροι (+21,8%), αλλά αύξησαν ακόμη περισσότερο τη συνολική δαπάνη τους (+34,4%).

Στα 8,8 δισ. ευρώ το ταμείο του εξαμήνου

Η συνολική εικόνα από την αρχή του έτους παραμένει πάντως ισχυρή.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 8,796 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,8% ή περίπου 1,13 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Οι εισπράξεις από τους κατοίκους της ΕΕ-27 έφτασαν τα 4,526 δισ. ευρώ (+10,7%) και από τις υπόλοιπες χώρες τα 3,860 δισ. (+19,7%).

Συνολικά επισκέφθηκαν την Ελλάδα 13,491 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 11,692 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αύξηση της κίνησης μέσω των οδικών συνόρων κατά 49,3%, έναντι αύξησης 7,3% μέσω των αεροδρομίων.

Οι πέντε μεγάλες αγορές στο εξάμηνο

Χώρα Αφίξεις Μεταβολή Εισπράξεις Μεταβολή Γερμανία 2,042 εκατ. +10,4% €1,276 δισ. -6,3% Ην. Βασίλειο 1,680 εκατ. +10,4% €1,179 δισ. +8,5% Ιταλία 727.800 +17,9% €470,0 εκατ. +31,1% ΗΠΑ 656.700 -5,4% €796,9 εκατ. +10,8% Γαλλία 607.500 -0,4% €414,3 εκατ. -7,4%

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν και κάτι ακόμη ενδιαφέρον: δεν έχουν όλοι οι επισκέπτες την ίδια οικονομική βαρύτητα για τον ελληνικό τουρισμό.

Με έναν απλό υπολογισμό των συνολικών εισπράξεων προς τις αφίξεις, οι Αμερικανοί εμφανίζουν με μεγάλη διαφορά την υψηλότερη δαπάνη ανά ταξιδιώτη μεταξύ αυτών των πέντε αγορών.

Πόσα αντιστοιχούν ανά επισκέπτη στο εξάμηνο*

Προέλευση Περίπου € ανά ταξιδιώτη ΗΠΑ €1.213 Ην. Βασίλειο €702 Γαλλία €682 Ιταλία €646 Γερμανία €625

*Απλός υπολογισμός βάσει των συνολικών εισπράξεων και αφίξεων που δημοσιεύει η ΤτΕ για κάθε αγορά και όχι ξεχωριστός δείκτης μέσης δαπάνης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Έτσι εξηγείται και το φαινομενικά παράδοξο των ΗΠΑ: οι Αμερικανοί επισκέπτες μειώθηκαν κατά 5,4% στο εξάμηνο, αλλά οι εισπράξεις από αυτούς αυξήθηκαν κατά 10,8%.

Σχεδόν 7 δισ. το πλεόνασμα από τον τουρισμό

Η οικονομική σημασία του τουρισμού αποτυπώνεται ακόμη καθαρότερα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο.

Τον Ιούνιο παρουσίασε πλεόνασμα 3,116 δισ. ευρώ, οριακά χαμηλότερο από τα 3,127 δισ. του Ιουνίου 2025. Οι ταξιδιωτικές πληρωμές των Ελλήνων στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 17,1%, στα 360,2 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του εξαμήνου, όμως, το πλεόνασμα ανέβηκε στα 6,929 δισ. ευρώ, από 6,012 δισ. πέρυσι.

Οι καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψαν το 46,3% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και αντιπροσώπευσαν το 88,8% των συνολικών καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Το στοίχημα δεν είναι πλέον μόνο «πόσοι θα έρθουν»

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να προσελκύει ολοένα περισσότερους ξένους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύουν ένα ζήτημα που γίνεται ολοένα σημαντικότερο για την επόμενη ημέρα του κλάδου.

Η αύξηση των αφίξεων από μόνη της δεν αρκεί.

Τον Ιούνιο χρειάστηκαν 6,9% περισσότεροι επισκέπτες για να παραχθούν μόλις 1,2% περισσότερα έσοδα, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,2%.

Επομένως, μαζί με το διαχρονικό ερώτημα «πόσους τουρίστες μπορεί να προσελκύσει η Ελλάδα» αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία ένα δεύτερο: τι είδους τουρισμό θέλει να προσελκύσει και πόσο οικονομικό αποτύπωμα αφήνει κάθε επιπλέον επισκέπτης.

Γιατί το 2026, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η Ελλάδα κερδίζει καθαρά τη μάχη των αφίξεων. Η μάχη της δαπάνης ανά επισκέπτη, όμως, είναι περισσότερο σύνθετη.

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