Θεσσαλονίκη: Πούλησε κάλπικα χρυσαφικά για 2.200 ευρώ – Είπε να ξαναδοκιμάσει και κατέληξε με χειροπέδες

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Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας απατεώνας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται ότι πούλησε κάλπικα κοσμήματα έναντι 2.200 ευρώ.

Πρόκειται για 62χρονο, υπήκοο Κροατίας, ο οποίος εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο στο κατάστημα και κατάφερε να πείσει τον ιδιοκτήτη για τη γνησιότητα δύο αλυσίδων κι ενός ζευγαριού σκουλαρικιών τα οποία πούλησε έναντι 2.200 ευρώ και διαπιστώθηκε μετά ότι ήταν κάλπικα.

Δύο μέρες αργότερα και συγκεκριμένα χθες (5/10) το πρωί, ο 62χρονος επισκέφθηκε εκ νέου την ίδια επιχείρηση, επιχειρώντας να πουλήσει ακόμη μία «χρυσή» αλυσίδα.

Έχοντας αντιληφθεί την προηγούμενη απάτη, ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε τις Αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

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