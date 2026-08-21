Λήμνος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λήμνου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α..

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στη νήσο #Λήμνο. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2026

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο ανέφερε: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Θάνος της Περιφερειακής Ενότητας #Λήμνου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 21, 2026

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