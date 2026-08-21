Λήμνος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λήμνου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α..
Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο ανέφερε: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
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