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21.08.2026 14:23

Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό – Άμορφη μάζα το ΙΧ, σώοι οι οδηγοί (Photos)

21.08.2026 14:23
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων, με ένα επιβατικό αυτοκίνητο να υφίσταται εκτεταμένες ζημιές μετά τη σύγκρουσή του με φορτηγό.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων, στο ύψος του Animus, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Λάρισας, όπως αναφέρει το onlarissa.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λευκό επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό, με το εμπρόσθιο μέρος του να χτυπά στο πλαϊνό τμήμα του βαρέος οχήματος, στο σημείο του ντεπόζιτου.

Σώοι οι οδηγοί

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις μεγάλες ζημιές στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, ο οδηγός βγήκε από το όχημα χωρίς τραυματισμό.

Οι αερόσακοι που ενεργοποιήθηκαν φαίνεται πως τον προστάτευσαν από τα χειρότερα. Καλά στην υγεία του είναι και ο οδηγός του φορτηγού.

Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Λόγω του αυτοκινήτου που ακινητοποιήθηκε στο κέντρο του οδοστρώματος, προκλήθηκε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε φωτογραφίες:

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