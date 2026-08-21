Καύσωνας και 40άρια μέχρι και την Τετάρτη – Τα στοιχεία του Meteo και η πρόγνωση της ΕΜΥ

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Σε συνθήκες καύσωνα μπαίνει και… επισήμως ο καιρός καθώς από σήμερα σταδιακά μέχρι και την Τετάρτη (τουλάχιστον) το θερμόμετρο θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ειδική το Σαββατοκύριακο αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 41 ή και τοπικά τους 42 βαθμούς, με τα προγνωστικά μοντέλα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, να δείχνουν πως θα επικρατούν συνθήκες καύσωνα σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας.

Στους προγνωστικούς χάρτες που παρουσίασε, είναι φανερή η απόκλιση της θερμοκρασίας των αερίων μαζών σε ύψος 1500 μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας το Σάββατο 22/08 και την Τρίτη 25/08. Οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Το ύψος των 1500 μέτρων χρησιμοποιείται για την μελέτη των θερμοκρασιακών μεταβολών στο κατώτερο μέρος της ατμόσφαιρας.

Η προειδοποίηση της ΕΜΥ για το Σάββατο

Σύμφωνα με την ΕΜΥ αύριο Σάββατο και την Κυριακή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς έχει δώσει ειδοποίηση για θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Αναλυτικά ο καιρός τις επόμενες ημέρες:

Σάββατο 22/8

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς, και στη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 23/8

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς, και στη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 24/8

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά προσήνεμα ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη 25/8

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια ορεινά πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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