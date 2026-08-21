Φωτιά τώρα στην Κάρυστο, σηκώθηκαν τα εναέρια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρύστου, στην Εύβοια την Παρασκευή (21.08.2026).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Εύβοια περίπου στις 14:15 το μεσημέρι.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Καρύστου. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας .

Διαβάστε επίσης:

Συνθήκες καύσωνα μέχρι και την Τετάρτη με 40αρια – Τα στοιχεία του Meteo και η πρόγνωση της ΕΜΥ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι – Συγκρούστηκαν μεταξύ τους σε θαλάσσια παιδική χαρά

Παγκόσμια ημέρα σκύλου: Οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για πρώτες βοήθειες σε κατοικίδια