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21.08.2026 12:21

Sam Smith: Ήμουν πάντα non-binary, απλώς στα 27 βρήκα τα λόγια να το περιγράψω

21.08.2026 12:21
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Ο Σαμ Σμιθ μπορεί να βρήκε στα 27 του το κατάλληλο λεξιλόγιο για να περιγράψει τον εαυτό του, ωστόσο ήταν πάντα non-binary, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του.

Ο 34χρονος τραγουδιστής, ο οποίος το 2019 μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του διαδρομή και άλλαξε τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί σε they/them, σε συνέντευξη για το Apple Music, εξομολογήθηκε: «Όλο αυτό το διάστημα από το “In the Lonely Hour” και μετά, ήμουν πάντα non-binary. Ήταν πάντα αυτό που είμαι».

Και συνέχισε: «Απλώς βρήκα το λεξιλόγιο για να το περιγράψω όταν ήμουν περίπου 27. Οπότε αυτή ήταν άλλη μία εμπειρία coming out. Και επιτέλους, εδώ είμαστε». «Δεν υπάρχει πλέον άλλο coming out για μένα, κάτι που είναι πραγματικά απελευθερωτικό», συμπλήρωσε.

Ο Σμιθ ανέφερε στη συνέντευξη πως από τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής ήταν ο εαυτός του: «Ήμουν ένας από τους πρώτους queer ανθρώπους που ήταν ανοιχτοί από την αρχή της καριέρας μου», είπε ο Σμιθ.

Όπως εξήγησε, τα άλμπουμ που ακολούθησαν την επιτυχία του πρώτου του δίσκου, «In the Lonely Hour» του 2014, αποτέλεσαν για εκείνον μια περίοδο «αποκατάστασης και προσπάθειας να καταλάβει ποιος ήταν και τι υποτίθεται ότι έπρεπε να πει».

Ο Σμιθ περιέγραψε ως δύσκολη την περίοδο αυτή, διότι προσπαθούσε να «διαχειριστεί τις πιέσεις από τη βιομηχανία, οι οποίες είναι έντονες, και να προσπαθήσει να τις αντιμετωπίσει». «Και μετά επίσης να προσπαθείς να ικανοποιήσεις το κοινό και ταυτόχρονα να διαχειριστείς την αλλαγή στη ζωή που έρχεται όταν γίνεσαι διάσημος στα 21 σου», δήλωσε.

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