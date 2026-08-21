Ο Παναθηναϊκός έκανε παράπονα για την διαιτησία στον αγώνα με την Χράντετς – «Αλλοίωση αποτελέσματος, απαιτούμε σεβασμό»

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Η διαιτησία του Γάλλου Ζερόμ Μπρισάρ και του συμπατριώτη του Ζερεμί Πινιάρ το βράδυ της Πέμπτης (20/8), στον πρώτο αγώνα με τη Χράντετς στο ΟΑΚΑ για τα play off του Conference League, έκανε έξω φρενών τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» θεωρούν πως υπήρξε ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος για το χέρι-πέναλτι που δεν δόθηκε στο γύρισμα του Πελίστρι προς τον Τεττέη, αλλά και τα δύο γκολ των Τσέχων, στα οποία υπήρξαν δεδομένες παραβάσεις.

Σε δε τοποθέτησή τους, εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους προς την UEFA τόσο για το ματς με τη Χράντετς, όσο και για τις διαιτησίες που έχει βιώσει ο Παναθηναϊκός στα Κύπελλα Ευρώπης από το 2022 κι έπειτα, τονίζοντας πως απαιτούν «σεβασμό κι όχι προνομιακή μεταχείριση».

Αναλυτικά η τοποθέτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την UEFA μετά τη νέα έλλειψη σεβασμού που βιώσαμε χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ με τις εις βάρος μας διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες αλλοίωσαν το αποτέλεσμα του αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε και κατ’ επέκταση τα δεδομένα ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία.

Μία έλλειψη σεβασμού που δεν αφορά ένα μεμονωμένο παιχνίδι, έναν διαιτητή ή μία λανθασμένη απόφαση, αλλά μία σειρά περιστατικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τελευταίο και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα όσα συνέβησαν χθες στο ΟΑΚΑ.

Είναι αδύνατον να παραβλέψει κανείς τη συχνότητα με την οποία αποφάσεις μεγάλης σημασίας έχουν λειτουργήσει εις βάρος του σε ευρωπαϊκούς αγώνες τα τελευταία χρόνια. Και όταν τα περιστατικά συσσωρεύονται, είναι εύλογο να δημιουργείται η αίσθηση ότι ο σύλλογος δεν αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό που του πρέπει.

Το χθεσινό παιχνίδι αποτελεί την τελευταία προσθήκη σε αυτή την αλυσίδα.

Με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με 2-0, σε σέντρα του Πελίστρι υπάρχει χέρι εντός περιοχής και περίπτωση πέναλτι, σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία το σκορ θα μπορούσε να γίνει 3-0 και το ματς να αποκτήσει χαρακτήρα θριάμβου.

Στη συνέχεια, λίγο πριν το 2-1 της Χράντετς Κράλοβε υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο, ενώ στο γκολ με το οποίο οι Τσέχοι φτάνουν στο 2-2 υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση στο τείχος που θύμισε… Σιδηρόπουλο και θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στην ακύρωσή του μέσω VAR.

Υπάρχει και μία ακόμη φάση, η οποία μπορεί να μην αποτυπώνεται στο σκορ, αλλά θεωρείται ενδεικτική της συνολικής διαιτητικής αντιμετώπισης. Μετά το 2-0, ο Πελίστρι φεύγει στο τρανζίσιον με προϋποθέσεις από αριστερά και η επίθεση μας διακόπτεται για υπόδειξη οφσάιντ υπέρ της ομάδας μας….

Μία «λεπτομέρεια» που, σε συνδυασμό με όσα συνέβησαν στις φάσεις των γκολ των Τσέχων και του πέναλτι που δεν μας δόθηκε, εντείνει ακόμη περισσότερο τον προβληματισμό. Το ουσιαστικότερο, όμως, είναι ότι το χθεσινό βράδυ δεν αποτελεί εξαίρεση.

Τον Αύγουστο του 2022, στο Σλάβια Πράγας-Παναθηναϊκός 2-0, ο διαιτητής απέβαλε στο 40’ τον Παλάσιος με δεύτερη κίτρινη κάρτα επειδή έπεσε μέσα στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα, παρότι ο Αργεντινός δεν ζήτησε καν πέναλτι. Μία απόφαση που άφησε τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες και επηρέασε καθοριστικά τις ισορροπίες του αγώνα και της πρόκρισης από τη στιγμή που ο Αργεντινός έχασε και τη ρεβάνς.

Τον Αύγουστο του 2023, στο Παναθηναϊκός-Μπράγκα 0-1, δεν καταλογίστηκε πέναλτι στο πάτημα του Φόντε πάνω στον Μαντσίνι εντός περιοχής. Λίγους μήνες αργότερα, απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα, στο δεύτερο γκολ των Ισραηλινών είχε προηγηθεί φάουλ του Κορνού στον Μαντσίνι, ενώ στη συνέχεια της φάσης υπήρχε ζήτημα με τη θέση του Πιερό μπροστά από τον Λοντίγκιν και την επιρροή του στη φάση.

Τον Αύγουστο του 2024, στο Άγιαξ-Παναθηναϊκός, δεν δόθηκε πέναλτι σε πάτημα του Χάτο στον Ιωαννίδη στο 8’. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, στην Μπάνια Λούκα, υπήρξε χέρι του Βούκσεβιτς σε σουτ του Μαξίμοβιτς, ενώ το γκολ της Μπόρατς προήλθε από υπόδειξη ανύπαρκτου φάουλ.Έναν μήνα αργότερα, απέναντι στην Τζουργκάρντεν στη Στοκχόλμη, πριν από το 2-1 των Σουηδών υπήρξε φάουλ στον Ιωαννίδη.

Στις καθυστερήσεις του ίδιου αγώνα ο Σταλ, που είχε ήδη κίτρινη κάρτα από το 18’, χτύπησε με τον αγκώνα του τον Μλαντένοβιτς χωρίς να αποβληθεί, ενώ κάρτα αντίκρισε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού για διαμαρτυρία… Τον Ιούλιο του 2025, στη Γλασκώβη απέναντι στη Ρέιντζερς, ήρθε η αποβολή του Βαγιαννίδη στο 58’, μία απόφαση που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του αγώνα.

Τον Φεβρουάριο του 2026, στο Βικτόρια Πλζεν–Παναθηναϊκός, δεν καταλογίστηκε πέναλτι σε ανατροπή του Τετέι στο 59’, σε ένα ματς που υπήρξε αποβολή εις βάρος μας. Τον περασμένο Μάρτιο, στο Μπέτις–Παναθηναϊκός, στη φάση του 2-0 υπήρχε οφσάιντ του Εζαλζουλί στην αρχή της φάσης, με τον παίκτη των Ισπανών να κλωτσάει τη μπάλα στον αέρα γνωρίζοντας ότι είναι εκτεθειμένος. Η παράβαση δεν καταλογίστηκε, η φάση συνεχίστηκε και κατέληξε στο γκολ, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση από το VAR.

Ο Παναθηναϊκός δεν επιθυμεί προνομιακή μεταχείριση. Εχει, όμως, απαίτηση για σεβασμό. Όταν μέσα σε τέσσερα χρόνια συγκεντρώνονται τόσες αποφάσεις σε δέκα κρίσιμες στιγμές ευρωπαϊκών αγώνων, που επηρεάζουν άμεσα την εξέλιξη ή αλλοιώνουν το αποτέλεσμα και όταν ανάλογες καταστάσεις εξακολουθούν να επαναλαμβάνονται, δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλός.

Δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που δικαιούται. Αλλά δεν πρόκειται να συμβιβαστεί και με τίποτα λιγότερο από ισονομία, ίδια μέτρα και σταθμά και τον σεβασμό που αρμόζει στην ένδοξη Ιστορία του».

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