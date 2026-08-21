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21.08.2026 14:31

Ο Άδωνις Γεωργιάδης λέει ότι τον κάλυψε ο Μαρινάκης για τα γυαλιά

21.08.2026 14:31
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Το τελευταίο πράγμα που θέλει κανείς είναι όντως να μαλώσει για τα… γυαλιά που φοράει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Και επίσης το τελευταίο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να καθίσουμε και να κάνουμε… προβοκάτσια στον υπουργό Υγείας. Δηλαδή κάπου… ώπα!

Απλά, μία αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη (στη συνέντευξη που έδωσε στο news247) φάνηκε να εμπεριέχει μία “απόσταση”, σαν “άδειασμα”, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Όχι ανοιχτή αποδοκιμασία, για να εξηγούμαστε, αλλά σαν έμμεση διαφοροποίηση, που έχει τη σημασία της βεβαίως, εφόσον η ερμηνεία είναι ορθή – πάσα άλλη άποψη σεβαστή. Αυτή ήταν λοιπόν η ερμηνεία και έτσι γράψαμε και το σχόλιο.

Στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν άρεσε προφανώς αυτή η ερμηνεία.

Και έκανε μία ολόκληρη ανάλυση – κατεβατό για να πείσει ότι δεν υπήρξε κανένα “άδειασμα”. Το πιο λογικό πάντως θα ήταν, να απασχολήσει τον υπουργό αυτός ο θόρυβος που έχει προκληθεί όλο αυτόν τον καιρό με τα γυαλιά του και να αντιληφθεί ότι δεν είναι θέματα αυτά για τα οποία μία κυβέρνηση πρέπει να απασχολεί την κοινή γνώμη. Αλλά και πάλι, δική του επιλογή είναι, ας επιμένει.

Για λόγους λοιπόν δεοντολογίας και σεβασμού στο δημόσιο διάλογο, παραθέτουμε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη αυτούσια. Και χωρίς άλλο σχόλιο, καθότι δεν γίνεται να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις που δεν βγάζουν πουθενά έτσι κι αλλιώς:

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