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«The Exorcist: Martyrs»: Η Universal Pictures έδωσε μία πρώτη γεύση από τη νέα εκδοχή του Mike Flanagan (photos/videos)

07.10.2026 17:00
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credit: Esquire

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Μια πρώτη εικόνα από την πολυαναμενόμενη ταινία «The Exorcist: Martyrs» έδωσε στη δημοσιότητα η Universal Pictures, ενόψει της κυκλοφορίας του πρώτου επίσημου trailer την Παρασκευή.

Πρωταγωνιστεί η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson), πλαισιωμένη από τους Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo), Νταϊάν Λέιν (Diane Lane) και Σάσα Κάλε (Sasha Calle).

Το πρότζεκτ αποτελεί μια πλήρη επανεκκίνηση του θρυλικού franchise, την οποία υπογράφει ο Μάικ Φλάναγκαν (Mike Flanagan). Ο καταξιωμένος δημιουργός ανέλαβε το σενάριο, τη σκηνοθεσία αλλά και μέρος της παραγωγής, φιλοδοξώντας να επαναπροσδιορίσει ριζικά το σύμπαν του «Εξορκιστή». Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, σε παραγωγή του Τζέισον Μπλουμ (Jason Blum) για τις εταιρείες Blumhouse, Atomic Monster, Morgan Creek και Red Room Pictures.

Αν και η επίσημη σύνοψη δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή σύμφωνα με το iHorror, η πλοκή ακολουθεί μια ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της Νέας Υόρκης (Γιόχανσον) η οποία αναλαμβάνει μια υπόθεση που καταλήγει στην εκτέλεση ενός κατά συρροή δολοφόνου γνωστού ως «Father Sunday» (Λεγκουιζάμο).

Όταν όμως η εκτέλεση παίρνει αναπάντεχη τροπή στην έρευνα εμπλέκονται δύο ιερείς, τους οποίους υποδύονται οι Τσιούετελ Έτζιοφορ (Chiwetel Ejiofor) και Λόρενς Φίσμπερν (Laurence Fishburne). Την ίδια στιγμή, ο 12χρονος γιος της, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπι Τζουπ (Jacobi Jupe), μετατρέπεται σε στόχο μιας δαιμονικής δύναμης.

Το καστ συμπληρώνουν πολλοί από τους σταθερούς συνεργάτες του Φλάναγκαν από τις δημοφιλείς σειρές του όπως τα «The Haunting of Hill House» και «Fall of the House of Usher», συμπεριλαμβανομένων των Κάρλα Γκουτζίνο (Carla Gugino), Χάμις Λινκλέιτερ (Hamish Linklater), Καρλ Λάμπλι (Carl Lumbly), Σαμάνθα Σλόγιαν (Samantha Sloyan), Κέιτ Σίγκελ (Kate Siegel), Τζον Γκάλαγκερ Τζ. (John Gallagher Jr) και Μπέντζαμιν Πάτζακ (Benjamin Pajak).

Ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει στο παρελθόν πως στόχος του είναι να γυρίσει την πιο τρομακτική ταινία της καριέρας του, ένα εγχείρημα που «δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά στο franchise», το οποίο «θα τιμά την κληρονομιά των προηγούμενων ταινιών, χωρίς όμως να εγκλωβίζεται στη νοσταλγία».

Το «The Exorcist: Martyrs» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 12 Μαρτίου 2027, ενώ η νέα του σειρά «Carrie» κυκλοφορεί αύριο στο Prime Video.

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«The Exorcist: Martyrs»: Η Universal Pictures έδωσε μία πρώτη γεύση από τη νέα εκδοχή του Mike Flanagan (photos/videos)

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