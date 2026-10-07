Stanley Kubrick: Σε δημοπρασία το τσεκούρι του Jack Nicholson από το «The Shining» και σπάνια αντικείμενα του σκηνοθέτη (photos/video)

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Το τσεκούρι που σκόρπισε τον τρόμο στην κινηματογραφική «Λάμψη» («The Shining» – 1980) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (Stanley Kubrick), βγαίνει σε δημοπρασία με την τιμή εκτίμησής του να κυμαίνεται μεταξύ 30.000 και 50.000 λιρών.

credit: Bonhams

Στο εμβληματικό φιλμ ο Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) στο ρόλο του Jack Torrance, χρησιμοποιεί το τσεκούρι για να σπάσει την πόρτα του μπάνιου και να επιτεθεί στη γυναίκα του την οποία υποδύεται η Σέλεϊ Ντιβάλ (Shelley Duvall), λέγοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες στην ιστορία του σινεμά: «Here’s Johnny!».

Σύμφωνα με τον Guardian το συλλεκτικό αντικείμενο της ταινίας αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες εκθέματα της πρώτης δημοπρασίας του προσωπικού αρχείου του κορυφαίου δημιουργού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999 σε ηλικία 70 ετών.

credit: Bonhams

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται τα δύο θαλασσί φορέματα που φορούσαν οι δίδυμες αδελφές Alexa and Alexie Grady στη θρυλική σκηνή, όπου καλούν τον γιο του Torrance, Danny να «παίξει μαζί τους» ενώ εκείνος κυκλοφορεί με το τρίκυκλο του στους διαδρόμους του ξενοδοχείου Overlook.

Παράλληλα, διατίθεται μία κλακέτα από τα γυρίσματα της «Λάμψης» μαζί με τρεις άλλες από τις ταινίες του Κιούμπρικ: «2001: A Space Odyssey» (1968), «Barry Lyndon» (1975) και «Eyes Wide Shut» (1999).

credit: Bonhams

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου στον οίκο Bonhams στο Λονδίνο, αφού προηγηθούν δημόσιες παρουσιάσεις οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και ακολουθούν στο Λος Άντζελες, το Παρίσι και το Λονδίνο στις 18 Ιανουαρίου.

credit: Bonhams

Το αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει την υψηλότερη τιμή έως και 800.000 λίρες, είναι το ομοίωμα του αστρικού εμβρύου που εμφανίζεται στην τελική σκηνή του «2001: A Space Odyssey». Δικαιολογώντας την τιμή εκτίμησης η Κλερ Τολ-Μουάρ (Claire Tole-Moir), επικεφαλής του τμήματος λαϊκής κουλτούρας στον οίκο δήλωσε: «Αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, τις νέες αρχές, την αφέλεια και την αμφισημία. Το φιλμ δεν είναι απλώς μία από τις καλύτερες ταινίες του Κιούμπρικ, είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα, οπότε η δυνατότητα να προσφέρουμε αυτό το εμβληματικό αντικείμενο από την τελευταία σκηνή είναι εξαιρετικά συναρπαστική».

credit: Bonhams

Τα αγαπημένα αντικείμενα της δημοπρασίας για την επικεφαλής του οίκου είναι τα σενάρια του Κιούμπρικ, τα οποία είναι γεμάτα σημειώσεις, σχέδια και εναλλακτικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου αυτού της ταινίας «Spartacus» του 1960.

credit: Bonhams

Η Τολ-Μουάρ σημείωσε ότι το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει καλύτερα την προσωπικότητα του σκηνοθέτη είναι το σκάκι του. «Εκτιμούσε το σκάκι για τον συνδυασμό στρατηγικής, υπομονής, πειθαρχίας και πνευματικής ακρίβειας, ιδιότητες που έγιναν σήμα κατατεθέν της σκηνοθετικής του προσέγγισης» κατέληξε.

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