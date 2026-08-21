ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα… μέσω Γεροβασίλη

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Μόνο τυχαία δεν ήταν η κίνηση της Ρένας Δούρου να ξεχωρίσει την Όλγα Γεροβασίλη και να ζητήσει την παράδοση της έδρας της στον ΣΥΡΙΖΑ – η βουλευτής Άρτας έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τον Ιούλιο.
Και προφανώς το θέμα δεν είναι ότι η Γεροβασίλη ήταν αντιπρόεδρος στη Βουλή και πρέπει να αντικατασταθεί θεσμικά από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι πρωτίστως το ότι η Όλγα θεωρείται η μόνη σίγουρη από τους αποχωρήσαντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για υψηλόβαθμη θέση στην ΕΛΑΣ.
Είναι δηλαδή η πιο κοντινή βουλευτής στον Αλέξη Τσίπρα.
Προφανώς τα βέλη εναντίον της λοιπόν δεν στοχεύουν μόνο ή κυρίως την ίδια, αλλά τον Τσίπρα.
Είναι αποφασισμένοι εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ για πόλεμο μέχρι τέλους – θα το πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους, με άλλα λόγια…
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