Ο Πετρούνιας έτοιμος να γράψει ιστορία με 9ο χρυσό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ο Τεντόγλου αγωνίζεται στη Λωζάνη και ο Τζόλης ντεμπουτάρει στην Premier League

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Εντονο ελληνικό χρώμα έχει στις αθλητικές διοργανώσεις η σημερινή ημέρα, με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως στον Λευτέρη Πετρούνια.

Ο «άρχοντας των κρίκων» σήμερα το απόγευμα διεκδικεί ένα ακόμη μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.

Αν τα καταφέρει θα φτάσει τα εννέα και θα μείνει στην ιστορία ως ο αθλητής με τα περισσότερα χρυσά σε ένα όργανο, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο τελικός του ξεκινά στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Τεντόγλου κυνηγάει το πανελλήνιο ρεκόρ

Να εκμεταλλευτεί την καλή του κατάσταση θέλει σήμερα ο Μίλτος Τεντόγλου που στις 21:48 ώρα Ελλάδος θα αγωνιστεί στο Diamond League της Λωζάνης.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι σε τρομερή κατάσταση και αν ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες θα προσπαθήσει να κυνηγήσει να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ (8,66μ.) που από φέτος κατέχει μαζί με τον Λούη Τσάτουμα.

Αντίπαλοί του θα είναι οι Εχάμερ, Σαραμπογιούκοφ, Πίνοκ, Γκέιλ και Μπαλντέ, μεταξύ άλλων. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ

Ντεμπούτο Τζόλη στην Premier League

Για τους ποδοσφαιρόφιλους, το δημοφιλέστερο πρωτάθλημα του κόσμου, η Premier League ξεκινά απόψε με… ελληνικό ντεμπούτο. Ο Χρήστος Τζόλης αναμένεται να αγωνιστεί στην πρεμιέρα με την πρωταθλήτρια Άρσεναλ να αντιμετωπίζει την Κόβεντρι στις 22:00 (Novasports).

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