«The Dog Stars»: Λαμπερή πρεμιέρα στο Λονδίνο με την Margaret Qualley, τον Jacob Elordi και τον Ridley Scott (photos/videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στον ιστορικό κινηματογράφο Odeon Luxe της πλατείας Leicester στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «The Dog Stars», με την Μάργκαρετ Κουάλι (Margaret Qualley) να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Margaret Qualley – credit: AP

Ο χώρος της εκδήλωσης ήταν διακοσμημένος με χώμα και άγριους θάμνους, παραπέμποντας στο σκηνικό του θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που σκηνοθέτησε ο Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) σε σενάριο του Μαρκ Λ. Σμιθ (Mark L. Smith).

Σύμφωνα με το Harper’s Bazaar, το «The Dog Stars» μεταφέρει το κοινό εννέα χρόνια μετά το ξέσπασμα μιας φονικής πανδημίας, η οποία έχει αφανίσει σχεδόν ολοκληρωτικά τον πληθυσμό της Γης.

Υιοθετώντας το ύφος μιας αληθινής επιζήσασας, αλλά σε συνδυασμό με την υψηλή ραπτική, η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε σχεδόν ξυπόλητη.

Επέλεξε τα πολυσυζητημένα «αόρατα» σανδάλια του οίκου Chanel από τη συλλογή Cruise 2027, τα οποία αφήνουν σχεδόν ολόκληρο το πέλμα εκτεθειμένο.

credit: AP

credit: AP

Το πρωτοποριακό σχέδιο αμφισβητεί κάθε συμβατική έννοια παπουτσιού καθώς αποτελείται από μια κάλυψη στη φτέρνα με το χαρακτηριστικό λογότυπο του οίκου και δύο λεπτά κορδόνια που δένουν στον αστράγαλο.

Η Κουάλι συνδύασε το ιδιαίτερο αξεσουάρ με ένα μαύρο φόρεμα με κρόσσια και V λαιμόκοψη επίσης δημιουργία του οίκου, αναδεικνύοντας παράλληλα το ασορτί πεντικιούρ της. Εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα επιμελώς ατημέλητο, κυματιστό χτένισμα ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.

Στο «The Dog Stars», η δύο φορές υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός ενσαρκώνει την Cima, μια γιατρό που συνδέεται με τον Hig έναν ένοπλο επιζώντα και πιλότο, τον οποίο υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi). Ο Hig ζει απομονωμένος σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο του Κολοράντο μαζί με τον σκύλο του και τον Bangley, έναν σκληροτράχηλο πρώην πεζοναύτη.

Από την πλευρά του ο Ελόρντι ήταν κομψός φορώντας ένα ριγέ σκούρο μπλε κοστούμι με γραβάτα και μαύρα παπούτσια.

Jacob Elordi – credit: AP

Το παρών επίσης στην πρεμιέρα έδωσαν οι ηθοποιοί της ταινίας Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin), Μπένεντικτ Γουόνγκ (Benedict Wong) και Γκάι Πιρς (Guy Pearce) καθώς και ο Ρίντλεϊ Σκοτ με τη σύζυγό του.

Josh Brolin – credit: AP

Benedict Wong – credit: AP

Guy Pearce – credit: AP

Ridley Scott-Giannina Facio – credit: AP

Το ατμοσφαιρικό θρίλερ, που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομώνυμο best seller του Πίτερ Χέλερ (Peter Heller), αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 27 Αυγούστου.

Rak Jasper – credit: AP

Διαβάστε επίσης:

«Naruto»: O Charles Melton κοντά στον ρόλο του Kakashi στη live-action ταινία του Destin Daniel Cretton

Κριτική ταινιών: «Trainspotting» και «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» – Δύο σημαντικές επανεκδόσεις

«Theo of Golden»: Στα σκαριά χολιγουντιανή μεταφορά του best seller με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks