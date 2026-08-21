«It’s the economy, stupid»: Πώς η φράση του Κλίντον οδηγεί ΝΔ, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ στη μάχη της Θεσσαλονίκης για την οικονομία

Takeaways by to pontiki AI Η οικονομία, με επίκεντρο την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα, αποτελεί το κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης για τη Νέα Δημοκρατία, την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλλει μόνιμες φοροελαφρύνσεις βασισμένες στη δημοσιονομική αξιοπιστία, στοχεύοντας στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των νοικοκυριών.

Ο Αλέξης Τσίπρας προωθεί μια εναλλακτική πρόταση για δίκαιη ανάπτυξη, αναδιανομή του πλούτου και παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει συνδυασμό κοινωνικής πολιτικής και δημοσιονομικής σοβαρότητας, δίνοντας έμφαση στη στέγαση και στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.

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«It’s the economy, stupid». Η περίφημη φράση που καθόρισε την προεκλογική εκστρατεία του Μπιλ Κλίντον το 1992 μοιάζει, 34 χρόνια αργότερα, να περιγράφει με εντυπωσιακή ακρίβεια το πεδίο πάνω στο οποίο ετοιμάζονται να συγκρουστούν στη Θεσσαλονίκη Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης.

Η οικονομία, και κυρίως η οικονομία της καθημερινότητας, αναδεικνύεται στο μεγάλο πολιτικό στοίχημα του φθινοπώρου. Ακρίβεια, διαθέσιμο εισόδημα, φόροι, μισθοί, συντάξεις και στέγη είναι τα θέματα στα οποία ΝΔ, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητά τους να διευρύνουν την εκλογική επιρροή τους.

Η σημερινή παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ήταν ενδεικτική. Προανήγγειλε ότι τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα, θα αφορούν το σύνολο των πολιτών και θα έχουν ως βασική στόχευση την ακρίβεια, τη φορολογία και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Μόνο που αυτή τη φορά η κυβέρνηση δεν θα έχει μόνη της το γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Στις 2 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει εκεί το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, ενώ το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται να αντιπαραθέσει το δικό του κυβερνητικό σχέδιο.

Μητσοτάκης: Φοροελαφρύνσεις, μεσαία τάξη και «μόνιμα μέτρα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα πλεονέκτημα που οι αντίπαλοί του δεν διαθέτουν: μπορεί να εξαγγείλει μέτρα που θα εφαρμοστούν και όχι απλώς να υποσχεθεί τι θα κάνει εάν εκλεγεί. Και αυτό αναμένεται να αξιοποιήσει στο έπακρο.

Ο πρώτος άξονας θα είναι οι νέες φοροελαφρύνσεις. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η καλύτερη απάντηση στην πίεση των νοικοκυριών είναι η μόνιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της μείωσης φόρων και όχι οι έκτακτες επιδοτήσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω παρέμβαση στα τεκμήρια, με σενάρια ακόμη και για σταδιακή κατάργησή τους για συνεπείς φορολογουμένους.

Η πολιτική στόχευση είναι σαφής: μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες και συνταξιούχοι. Πρόκειται για κοινωνικά ακροατήρια στα οποία η ΝΔ είχε πολύ ισχυρή παρουσία στις προηγούμενες εκλογές, αλλά ένα μέρος τους εμφανίζει πλέον κόπωση κυρίως λόγω του κόστους ζωής.

Ο Μητσοτάκης θα επιχειρήσει ταυτόχρονα να αντιπαραθέσει στους αντιπάλους του το επιχείρημα της δημοσιονομικής αξιοπιστίας: ανάπτυξη, πρωτογενή πλεονάσματα, αποκλιμάκωση του χρέους και από εκεί χρηματοδότηση μόνιμων παρεμβάσεων. Η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ εντάσσεται ήδη από την κυβέρνηση σε αυτή την αφήγηση.

Το πρόβλημά του είναι διαφορετικό: μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν αρκεί να παρουσιάσει καλούς μακροοικονομικούς δείκτες. Πρέπει να πείσει ότι η ανάπτυξη περνά επιτέλους στην τσέπη του πολίτη.

Τσίπρας: Ακρίβεια, ΔΕΗ και αναδιανομή

Ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει στις 2 Σεπτεμβρίου κάτι διαφορετικό: Να παρουσιάσει για πρώτη φορά την ΕΛΑΣ όχι απλώς ως ισχυρό κόμμα αντιπολίτευσης αλλά ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Το πρόγραμμα που βρίσκεται στην τελική επεξεργασία έχει τέσσερις κεντρικές έννοιες: δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και διαφορετική φορολογική πολιτική, με λιγότερα βάρη για τους πολλούς και μεγαλύτερη συμμετοχή των οικονομικά ισχυρότερων.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη διαχωριστική γραμμή από τη ΝΔ. Ο Τσίπρας αναμένεται να «παίξει» πολύ δυνατά την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις μισθών εξανεμίζονται από τρόφιμα, ενέργεια και στέγη. Στο πρόγραμμα προετοιμάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει ένας νέος ρόλος για τη ΔΕΗ και συνολικότερα η παρέμβαση στην αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ αναμένεται να προτάξει το κοινωνικό κράτος και την αναδιανομή, επιχειρώντας να συνδέσει την οικονομική ανάπτυξη με μισθούς, δημόσια υγεία και παιδεία και μεγαλύτερη προστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Το στοίχημα για τον Τσίπρα είναι διπλό: να πείσει ότι διαθέτει ένα κοστολογημένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα, αποφεύγοντας την εύκολη κυβερνητική κριτική περί «λεφτόδεντρων», αλλά και να αποδείξει ότι η νέα οικονομική του πρόταση δεν αποτελεί απλή επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης δεκαετίας.

Η παρουσίαση της 2ας Σεπτεμβρίου γι’ αυτό αντιμετωπίζεται από την ΕΛΑΣ ως ουσιαστική έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Ανδρουλάκης: Εισόδημα, 13ος μισθός, στέγη και ακρίβεια

Ανάμεσα στους δύο βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, που έχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη να μεταφέρει την πολιτική αντιπαράθεση στο πρόγραμμα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να εμφανίσει το κόμμα του ως τη δύναμη που συνδυάζει κοινωνική πολιτική με δημοσιονομική σοβαρότητα, διαφοροποιούμενος ταυτόχρονα και από τη ΝΔ και από την ΕΛΑΣ.

Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μέτρα του είναι η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, πρόταση την οποία το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογήσει στα 1,27 δισ. ευρώ μεικτά, ενώ στο οικονομικό του οπλοστάσιο περιλαμβάνονται η δημιουργία νέου ΕΚΑΣ, παρεμβάσεις στον ΦΠΑ βασικών αγαθών και μέτρα για χαμηλοσυνταξιούχους.

Δεύτερο μεγάλο πεδίο είναι η στέγη. Ο Ανδρουλάκης επιμένει στην αξιοποίηση πόρων για μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, με κατοικίες χαμηλού ενοικίου κυρίως για νέα ζευγάρια.

Τρίτο πεδίο, η ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, Ενιαία Αρχή Καταναλωτών και ισχυρότερη Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση από τις επιδοτήσεις στον έλεγχο των ολιγοπωλίων και της αγοράς.

Το πρόβλημα για τον Ανδρουλάκη είναι ότι πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο από το να παρουσιάσει προτάσεις: πρέπει να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τις μετατρέψει σε κυβερνητικό σχέδιο και να μην αφήσει τον Τσίπρα να μονοπωλήσει τον χώρο της εναλλακτικής πρότασης απέναντι στη ΝΔ.

Τρεις διαφορετικές αφηγήσεις για την ίδια τσέπη

Έτσι, στη Θεσσαλονίκη θα συγκρουστούν ουσιαστικά τρεις διαφορετικές οικονομικές αφηγήσεις.

Ο Μητσοτάκης θα πει: η οικονομία έχει δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο και τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε περισσότερα στους πολίτες με μόνιμες φοροελαφρύνσεις.

Ο Τσίπρας θα απαντήσει: οι αριθμοί ευημερούν περισσότερο από τους πολίτες και χρειάζεται διαφορετική κατανομή του πλούτου, παρέμβαση στην αγορά και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.

Και ο Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να τοποθετηθεί ανάμεσά τους: αύξηση πραγματικών εισοδημάτων και κοινωνικές παρεμβάσεις, αλλά με συγκεκριμένη κοστολόγηση και χωρίς δημοσιονομικές περιπέτειες.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ένας πολύ απλός πολιτικός υπολογισμός.

Ο πολίτης μπορεί να ακούει για ανάπτυξη, επενδυτική βαθμίδα, χρέος και πρωτογενή πλεονάσματα. Στην κάλπη όμως είναι πολύ πιθανότερο να θυμηθεί πόσο πληρώνει στο σούπερ μάρκετ, πόσο του κοστίζει το ενοίκιο, τι μένει από τον μισθό του στις 25 του μήνα και πόσο φόρο πληρώνει. Και γι’ αυτό, όσο πλησιάζει το 2027, μια ατάκα από την Αμερική του 1992 επιστρέφει με εντυπωσιακή επικαιρότητα στην ελληνική πολιτική: «It’s the economy, stupid».

Στη Θεσσαλονίκη, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης θα επιχειρήσουν να αποδείξουν ότι το έχουν καταλάβει. Και, κυρίως, ότι ο καθένας διαθέτει την καλύτερη απάντηση.

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