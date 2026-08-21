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21.08.2026 10:54

Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους: Ένα ευρώ στην κοινωνία, επτά στους δανειστές, λέει ο Νίκος Παππάς

21.08.2026 10:54
pappas_syriza

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Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κριτική του προς τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους.

Με ανάρτησή του ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς απευθύνεται στον υπουργό Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι η πρόωρη αποπληρωμή δανείων με χαμηλό επιτόκιο, την ώρα που η χώρα δανείζεται από τις αγορές με υψηλότερο κόστος, επιβαρύνει τελικά τα δημόσια οικονομικά.

«Κύριε υπουργέ Οικονομικών, πάμε πολύ απλά. Αποπληρώνετε πρόωρα δάνεια με επιτόκιο περίπου 1,5%. Την ίδια στιγμή, η χώρα δανείζεται από τις αγορές με επιτόκιο κοντά στο 4%.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ξεπληρώνετε το φθηνό χρέος και κρατάτε το ακριβό. Και αυτή η επιλογή μάς κοστίζει περίπου 300 εκατ. ευρώ περισσότερους τόκους κάθε χρόνο».

Ο Νίκος Παππάς χρησιμοποιεί, στη συνέχεια, ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα για να περιγράψει την κριτική του σχετικά με την επιλογή της κυβέρνησης.

«Είναι σαν να έχεις ένα φθηνό στεγαστικό και ένα ακριβό καταναλωτικό. Βρίσκεις χρήματα και ξεπληρώνεις πρώτο το στεγαστικό. Αυτό κάνετε».

Παράλληλα, ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι υπάρχει και μια δεύτερη απώλεια, καθώς, όπως αναφέρει, τα χρήματα που κατευθύνονται στις πρόωρες αποπληρωμές δεν επιστρέφουν στην πραγματική οικονομία.

«Και υπάρχει και δεύτερη απώλεια. Τα χρήματα που δίνετε για πρόωρες αποπληρωμές δεν επιστρέφουν στην οικονομία. Δεν γίνονται επενδύσεις. Δεν γίνονται χιλιάδες σπίτια κοινωνικής κατοικίας».

Ο Νίκος Παππάς συνδέει την κριτική του με το ζήτημα της στέγασης και ιδιαίτερα με τις ανάγκες των νεότερων γενεών, καλώντας την κυβέρνηση να κατευθύνει περισσότερους πόρους σε πολιτικές που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης.

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