Παύλος Μαρινάκης: Μόνιμα μέτρα υπέρ όλων των πολιτών στη ΔΕΘ, όχι όμως 13η σύνταξη – Το καρφί σε Σαμαρά και η αναφορά σε Τσίπρα

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε την επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, επισημαίνοντας την έλλειψη επαρκών πόρων και την ανάγκη για στοχευμένες μόνιμες παρεμβάσεις αντί για πρόσκαιρα επιδόματα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους ενισχύει την οικονομική αξιοπιστία της χώρας, αν και τα σχετικά κεφάλαια δεν μπορούν να κατευθυνθούν σε παροχές.

Σχετικά με τη φορολογική πολιτική, ο κ.

Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς τα ψηφιακά εργαλεία περιορίζουν τη φοροδιαφυγή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ απάντησε με «καρφί» στην κριτική Σαμαρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά

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Συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης, από την οποία δεν έλειψαν και τα καρφιά, έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας μεταξύ άλλων, στην παρούσα φάση την επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.

Στη συνέντευξή του στο vidcast Politics του News24/7, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την ακρίβεια, το δημόσιο χρέος, τη στήριξη συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και στα εθνικά θέματα.

Η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους δεν μπορεί να κατευθυνθεί σε παροχές

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την εισαγόμενη ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, σημειώνοντας ότι αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα.

Όπως υποστήριξε, η ενίσχυση των δημόσιων εσόδων δεν πρέπει να προέρχεται από υπερφορολόγηση, αλλά από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση φόρων και εισφορών.

Για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους διευκρίνισε ότι δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή οικονομική κατάσταση των πολιτών, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο:

ενισχύει την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας,

συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων,

ενισχύει τις εξαγωγές,

δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας,

περιορίζει μελλοντικές δαπάνες για τόκους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα ποσά δεν μπορούν, βάσει των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και των ορίων δαπανών, να κατευθυνθούν σε παροχές.

Δεν υπάρχουν τώρα πόροι για 13η και 14η σύνταξη

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η πλήρης επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, μαζί με τον 13ο και 14ο μισθό, απαιτεί συνολικά περίπου 8 δισ. ευρώ, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι κινούνται λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Παραδέχθηκε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια μπορεί να δημιουργούν αδικίες για συνταξιούχους με μεσαία εισοδήματα, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι περιορισμένοι πόροι καθιστούν αναγκαία τη στόχευση των μέτρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή μόνιμων παρεμβάσεων για συνταξιούχους, εργαζομένους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ελεύθερους επαγγελματίες, αντί για πρόσκαιρα εφάπαξ επιδόματα.

Τι προανήγγειλε για τα μέτρα της ΔΕΘ

Σχετικά με τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει δύο βασικές αρχές. Πρώτον, ότι τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, σε αντίθεση με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Δεύτερον, ότι όλες οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και τεκμήρια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές και το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, έχουν αυξήσει τα δημόσια έσοδα παρά τις μειώσεις φόρων.

Για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών αναγνώρισε ότι προκάλεσαν αντιδράσεις, υποστήριξε όμως ότι δεν αποτελούν μέτρο που η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει μόνιμα.

Όπως είπε, εφόσον αποδώσουν τα υπόλοιπα εργαλεία φορολογικής συμμόρφωσης, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους συνεπείς φορολογούμενους.

Για Τσίπρα: Κανένας πολιτικός αντίπαλος δεν μπορεί να θεωρείται αμελητέος

Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι κανένας πολιτικός αντίπαλος δεν μπορεί να θεωρείται αμελητέος.

Άσκησε, ωστόσο, κριτική στην προσπάθεια σύγκρισης της σημερινής περιόδου με το 2019, επικαλούμενος τη μείωση της ανεργίας νέων και γυναικών σχεδόν στο μισό και τη δημιουργία περίπου 600.000 νέων θέσεων εργασίας από το 2019 μέχρι σήμερα, παρά την πανδημία και τους πολέμους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι η σύγκριση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί τη νοημοσύνη των πολιτών, καθώς η τότε οικονομία ήταν ουραγός στην ανάπτυξη, ενώ σήμερα καταγράφεται εκτόξευση επενδύσεων και εξαγωγών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι επενδύσεις και οι εξαγωγές.

Η απάντηση – καρφί στις δηλώσεις Σαμαρά

Απαντώντας με… καρφί στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι και προηγούμενοι πρωθυπουργοί συναντούσαν τον Τούρκο Πρόεδρο ακόμη και σε περιόδους έντασης.

Υποστήριξε ότι η σημερινή κυβερνητική πολιτική συνδυάζει τον διάλογο με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Στεγαστικό: Τι είπε για πιθανό «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Αναφερόμενος στο στεγαστικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» βοήθησαν περισσότερους από 30.000 νέους να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία.

Δεν απέκλεισε ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι, έδωσε όμως μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών μέσω φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων.

Στόχος, όπως είπε, είναι να επιστρέψουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά ώστε να συγκρατηθούν ή να μειωθούν τα ενοίκια.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και κλειστά ακίνητα

Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν αποτελούν τη βασική αιτία αύξησης των ενοικίων, εντοπίζοντας μεγαλύτερο πρόβλημα στα κλειστά ακίνητα.

Αναφέρθηκε σε φοροαπαλλαγές και προγράμματα ανακαίνισης έως 36.000 ευρώ για ιδιοκτήτες που διαθέτουν ξανά κλειστές κατοικίες ή μετατρέπουν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ αυστηρότερων μέτρων μακροπρόθεσμα, ώστε η διατήρηση ενός ακινήτου κλειστού να καθίσταται λιγότερο συμφέρουσα.

Ακρίβεια και διαθέσιμο εισόδημα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι οι αυξημένες τιμές πιέζουν τα νοικοκυριά, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη του εισοδήματος.

Ανέφερε επίσης ότι σε αρκετούς μηνιαίους δείκτες πληθωρισμού η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερη εικόνα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, χωρίς, όπως διευκρίνισε, αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει λόγος πανηγυρισμών.

Τουρκία και θαλάσσια πάρκα

Για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι σχεδιάστηκαν στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, εντός της ελληνικής δικαιοδοσίας και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίθετα, χαρακτήρισε τις τουρκικές αμφισβητήσεις και τους χάρτες που παρουσιάζει η Άγκυρα παράνομες ενέργειες χωρίς διεθνές αντίκρισμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας μέσω οριοθετήσεων Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), επέκτασης των χωρικών υδάτων και εξοπλιστικών προγραμμάτων.

«Κανένας κίνδυνος άμεσης εμπλοκής της Ελλάδας σε πόλεμο»

Για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ελλάδας στις πολεμικές συγκρούσεις της περιοχής, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος άμεσης εμπλοκής.

Σημείωσε, πάντως, ότι η διεθνής κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ταραγμένη και ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Τι είπε για τη μεταφορά των Patriot

Για τις πληροφορίες σχετικά με μετακινήσεις αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, απέφυγε να μπει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, επικρίνοντας όσους προσπαθούν να κατασκευάσουν αφηγήματα περί ενδοτικότητας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προστασία ανηλίκων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επηρεάζει την κριτική σκέψη των παιδιών.

Παράλληλα, υποστήριξε την ελληνική πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών κατά τη δημιουργία λογαριασμού στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει κατάργηση του ψευδωνύμου απέναντι στους υπόλοιπους χρήστες, αλλά δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να ταυτοποιούν τους δράστες σε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων, διαδικτυακού εκφοβισμού ή παραπληροφόρησης.

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