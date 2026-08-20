search
ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 17:47
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2026 16:36

Ρένα Δούρου: Η Τουρκία επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες» με την ελληνική κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή/παρατηρητή

20.08.2026 16:36
rena_dourou_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Η επικίνδυνη εξωτερική πολιτική της δεξιάς κυβέρνησης, η απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας εδώ και επτά χρόνια, έχουν επιτρέψει στην Τουρκία να αμφισβητεί συστηματικά και προκλητικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας», υπογραμμίζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της ΚΟ και τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

«Χωρίς να κάνει βήμα πίσω από το παράνομο και αναθεωρητικό δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρος του διεθνούς δικαίου, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή/παρατηρητή», σημειώνει, τονίζοντας πως «η πρόσφατη αντίδραση της Τουρκίας στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις ΑΠΕ, η οποία επανέλαβε την παράνομη θεωρία της των “γκρίζων ζωνών”, είναι αποκαλυπτική της επικίνδυνης ΙΧ εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Ούτε λίγο ούτε πολύ η Τουρκία, κλιμακώνοντας την ένταση -τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο υφίστανται μόνο στην εσωτερικής χρήσης προπαγάνδα της ελληνικής κυβέρνησης- επιβάλλει να ζητά η Αθήνα την… άδειά της για κάθε κίνησή της στο Αιγαίο!», σχολιάζει η Ρένα Δούρου και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει προσηλωμένος στις πάγιες θέσεις του για την ανάγκη ανοικτών διαύλων και διαλόγου με την Τουρκία, με σαφείς κόκκινες γραμμές, με διεκδίκηση επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία που κλιμακώνει τις προκλήσεις της και με αξιοποίηση των συμμαχιών της χώρας μας προκειμένου η Τουρκία να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα στον ελληνοτουρκικό και ευρωτουρκικό διάλογο».

Διαβάστε επίσης:

Η Άγκυρα υπενθυμίζει τα Ίμια: Γκρίζες ζώνες διά (τουρκικού) νόμου στο Αιγαίο

Νέα πρόκληση της Τουρκίας – Το υπουργείο Άμυνας αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ και «βλέπει γκρίζες ζώνες»

ΠΑΣΟΚ κατά Πιερρακάκη: «Απύθμενο θράσος, η παράταξή μας κράτησε τη χώρα στο ευρώ»




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ben gurion
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου κατά απεργών στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν: «Όποιος σταθεί εμπόδιο θα πάει σπίτι του»

kwnstantelias dormund
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Κανονικά στην αποστολή της Ντόρτμουντ στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπάγερν

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Προσκύνημα Πούτιν στη μεσαιωνική σαρκοφάγο πρίγκιπα του 14ου αιώνα

christou
ADVERTORIAL

Απόστολος Χρήστου: «Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό αντανακλά τη συνέπεια και την υπομονή μου όλα αυτά τα χρόνια» (vid.) – Αποκλειστική συνέντευξη του πρωταθλητή Ευρώπης στην Allwyn λίγο μετά τη σπουδαία διάκριση

advert_2008
ADVERTORIAL

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2026: Η γιορτή του καλοκαιριού είναι στον «Ελληνικό Κόσμο»!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

tentoglou-powell
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 17:47
ben gurion
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου κατά απεργών στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν: «Όποιος σταθεί εμπόδιο θα πάει σπίτι του»

kwnstantelias dormund
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Κανονικά στην αποστολή της Ντόρτμουντ στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπάγερν

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Προσκύνημα Πούτιν στη μεσαιωνική σαρκοφάγο πρίγκιπα του 14ου αιώνα

1 / 3