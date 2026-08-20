Η Αθήνα απαντά στις τουρκικές αιτιάσεις περί γκρίζων ζωνών: «Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο»

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Αυστηρή απάντηση στο κρεσέντο προκλητικών ανακοινώσεων της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έδωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.



Το υπουργείο εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ τονίζεται ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο.





Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ





«Η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.



Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.



Το καθεστώς κυριαρχίαςστο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.



Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Το υπουργείο Άμυνας αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ και «βλέπει γκρίζες ζώνες»

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα επανήλθε στις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο, επαναφέροντας θέμα «γκρίζων ζωνών» με δεύτερη ανακοίνωση μέσα σε δύο ημέρες, αυτή τη φορά από το υπουργείο Άμυνας, με αφορμή το νέο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μετά τις δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αντέδρασε στην εφαρμογή του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου.

Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι το ελληνικό πλαίσιο «δεν έχει νομικές συνέπειες» για την Τουρκία, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα των λεγόμενων «γεωγραφικών σχηματισμών» των οποίων, κατά την Άγκυρα, η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, θέτοντας θέμα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, βραχονησίδες και νησίδες.

Τι αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά το νέο ελληνικό πλαίσιο και σημειώνει ότι αυτό δεν επηρεάζει τις τουρκικές θέσεις στο Αιγαίο.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει τα «δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της» στο Αιγαίο, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο.

Στην ίδια ανακοίνωση υποστηρίζει ότι τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα πρέπει να επιλύονται με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, με στόχο την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή.

Είχε προηγηθεί το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί και ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστηρίζοντας ότι το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Αθήνας, δεν παράγει «καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία στα ζητήματα του Αιγαίου.

Ο Κετσελί επανέφερε επίσης τη θέση της Άγκυρας για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».

Παράλληλα, έκανε λόγο για αποφυγή μονομερών ενεργειών σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, και υποστήριξε ότι απαιτείται συνεργασία μεταξύ των παράκτιων χωρών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Ο ίδιος παρέπεμψε και στη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, η οποία υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Είχε προηγηθεί η τουρκική κίνηση με την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αθήνας, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές ενέργειες παράνομες και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα εις βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

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