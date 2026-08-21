Ο ΕΣΔΝΑ πάει στα δικαστήρια την ΤΕΧΑΝ για τα «σπιτάκια» της ανακύκλωσης

Takeaways by to pontiki AI Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, διεκδικώντας 29.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών ή αποζημίωση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ΕΔΣΝΑ υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν απέδωσε τα υλικά που συγκεντρώθηκαν στα πολυκέντρα ανακύκλωσης κατά την τριετία 2023-2025, παρά τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Η δικαστική διαμάχη εξελίσσεται παράλληλα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την προμήθεια των πολυκέντρων, η οποία οδήγησε σε εφόδους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η ΤΕΧΑΝ διέκοψε τη λειτουργία των πολυκέντρων και την καταβολή ανταποδοτικού αντιτίμου, ισχυριζόμενη ότι η σχετική συμφωνία υποστήριξης κάλυπτε μόνο το πρώτο έτος λειτουργίας τους.

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Σε δικαστική διαμάχη με την ΤΕΧΑΝ, την εταιρεία που προμήθευσε και μέχρι πρόσφατα διαχειριζόταν τα πολυκέντρα ή «σπιτάκια» ανακύκλωσης, βρίσκονται πλέον η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των δήμων και της Περιφέρειας Αττικής, κατέθεσε στα τέλη Ιουλίου αγωγή κατά της εταιρείας, διεκδικώντας 29.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώθηκαν μέσω των πολυκέντρων κατά την τριετία 2023-2025.

Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ποσότητα δεν αποδοθεί, ο ΕΔΣΝΑ αξιώνει αποζημίωση ύψους 6 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο αποτιμά την αξία των ανακυκλώσιμων υλικών.

Σύμφωνα με στοιχεία που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται στην αγωγή, η ΤΕΧΑΝ είχε δηλώσει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ότι κατά το διάστημα 2023-2025 διαχειρίστηκε περίπου 29.000 τόνους υλικών – πλαστικά, συσκευασίες και άλλα ανακυκλώσιμα – που συγκεντρώθηκαν στα «σπιτάκια».

Ο ΕΔΣΝΑ υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα υλικά τού ανήκουν και ότι, παρά τις συμβατικές της υποχρεώσεις, η εταιρεία δεν τα απέδωσε στον Σύνδεσμο. Για το ίδιο ζήτημα φέρεται να είχαν προηγηθεί εξώδικες διαμαρτυρίες, με την ΤΕΧΑΝ να αποδίδει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μόνο ιδιαίτερα μικρές ποσότητες. Από την πλευρά της, η εταιρεία φέρεται να θεωρεί ότι από την ισχύουσα συμφωνία δεν προκύπτει σχετική υποχρέωσή της.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η δικαστική κίνηση του ΕΔΣΝΑ έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αγορά των πολυκέντρων ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης.

Κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν πραγματοποιήσει εφόδους στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ στην Αττική, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα ψηφιακά πειστήρια.

Λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, την 1η Ιουλίου 2026, η εταιρεία ενημέρωσε εγγράφως την Περιφέρεια Αττικής ότι προχωρά σε «παύση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας αλλά και έκδοσης/εξαργύρωσης κουπονιών ανταποδοτικού αντιτίμου».

Πρακτικά, η ΤΕΧΑΝ ανακοίνωσε ότι σταματά να υποστηρίζει τη λειτουργία των πολυκέντρων και να καταβάλλει το ανταποδοτικό αντίτιμο του ενός ευρώ ανά 33 συσκευασίες που επιστρέφονταν στα «σπιτάκια».

Το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα, ωστόσο, με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η συμφωνία για την υποστήριξη της λειτουργίας των πολυκέντρων κάλυπτε μόνο τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, δηλαδή το 2023, και ότι έκτοτε δεν υπήρξε νέα συμφωνία με την Περιφέρεια Αττικής.

Τι ζήτησαν από τους δήμους

Μετά τη διακοπή των υπηρεσιών από την ΤΕΧΑΝ, Περιφέρεια και ΕΔΣΝΑ κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις. Αφενός απέστειλαν έγγραφο στους δήμους της Αττικής, ζητώντας τους, όπου αυτό είναι εφικτό, να αναλάβουν οι ίδιοι τη λειτουργία των πολυκέντρων και, σε κάθε περίπτωση, να μην προχωρήσουν άμεσα στην απομάκρυνσή τους.

Αφετέρου, ο ΕΔΣΝΑ προσέφυγε δικαστικά κατά της εταιρείας με την αγωγή για τους 29.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών ή την καταβολή των 6 εκατ. ευρώ.

Η ΤΕΧΑΝ, σε προηγούμενη ανακοίνωσή της με αφορμή δημοσιεύματα για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει υποστηρίξει ότι η διαδικασία προμήθειας των πολυκέντρων από την Περιφέρεια Αττικής και τους φορείς της Πελοποννήσου και της Κρήτης ήταν καθ’ όλα νόμιμη.

Για την υπόθεση έχει ξεσπάσει και πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ και τον υπουργό Υγείας και πρώην υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη να ανταλλάσσουν πρόσφατα πυρά σχετικά με την προμήθεια και τη λειτουργία των «σπιτιών» ανακύκλωσης.

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