Καραλής – Ντουπλάντις σε… απόσταση 14 εκατοστών – Μπορεί ο Έλληνας πρωταθλητής να απειλήσει τον Σουηδό «εξωγήινο»;

Takeaways by to pontiki AI Ο Εμμανουήλ Καραλής σημειώνει εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδο, έχοντας φτάσει το ατομικό του ρεκόρ στα 6,17 μέτρα και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην ιστορία του άλματος επί κοντώ.

Η πρόσφατη εμφάνισή του στη Λωζάννη απέδειξε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί πλέον να ανταγωνιστεί τον Μόντο Ντουπλάντις σε υψηλά επίπεδα, μειώνοντας σημαντικά την αγωνιστική απόσταση μεταξύ τους.

Παρά την πρόοδο του Καραλή, ο Ντουπλάντις παραμένει ο κορυφαίος αθλητής του κόσμου, διατηρώντας το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,31 μέτρα και επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη συνέπεια στις επιδόσεις του.

Οι δύο αθλητές, που είναι συνομήλικοι, διαμορφώνουν πλέον μια νέα πραγματικότητα στο άθλημα, όπου ο πήχης στα 6,10 μέτρα και πάνω δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό πεδίο δράσης του Σουηδού πρωταθλητή.

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Μέχρι πριν από δύο χρόνια, όταν ο Μόντο Ντουπλάντις έμενε μόνος του σε έναν αγώνα επί κοντώ, άρχιζε ουσιαστικά ένα διαφορετικό αγώνισμα: ο Σουηδός εναντίον του πήχη και, συχνά, εναντίον του δικού του παγκόσμιου ρεκόρ. Οι υπόλοιποι είχαν ήδη τελειώσει. Ο Εμμανουήλ Καραλής αρχίζει να αλλάζει αυτή την εικόνα.

Το 6,16 μ. στη Λωζάννη, το βράδυ της Πέμπτης, δεν ήταν απλώς ακόμη μία μεγάλη επίδοση του Έλληνα πρωταθλητή. Ήταν ίσως η πιο πειστική μέχρι σήμερα ένδειξη ότι η απόσταση από τον κορυφαίο επικοντιστή όλων των εποχών έχει μικρύνει αρκετά ώστε οι μεταξύ τους αγώνες να αποκτούν πλέον πραγματικό ανταγωνιστικό ενδιαφέρον.

Ο Ντουπλάντις νίκησε με 6,21 μ., αλλά αυτή τη φορά ο Καραλής ήταν εκεί. Και ήταν ακόμη «ζωντανός» όταν ο πήχης είχε φτάσει σε ύψη που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν σχεδόν αποκλειστική περιοχή του Σουηδού.

Από τα 6,00 στα 6,17 μέσα σε ενάμιση χρόνο

Η εξέλιξη του Καραλή είναι εντυπωσιακή κυρίως λόγω της ταχύτητάς της. Τον Αύγουστο του 2024 πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 6,00 μέτρα στη Σιλεσία. Μέχρι τότε ανήκε στην παγκόσμια ελίτ, αλλά δεν είχε εισέλθει ακόμη στο εξαιρετικά κλειστό «κλαμπ των έξι μέτρων».

Το 2025 έκανε το επόμενο άλμα. Στο Παγκόσμιο Κλειστού της Ναντζίνγκ πέρασε τα 6,05 μ. και ανάγκασε τον Ντουπλάντις να συνεχίσει στα 6,10 και τελικά στα 6,15 για να εξασφαλίσει το χρυσό. Η ίδια η World Athletics έγραφε τότε ότι ο Καραλής έμοιαζε με τον έναν αθλητή που μπορούσε να πιέσει τον παγκόσμιο ρέκορντμαν.

Λίγους μήνες αργότερα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ανέβασε το ρεκόρ του στα 6,08 μ., ανεβαίνοντας τότε στην τέταρτη θέση όλων των εποχών. Και το 2026 ήρθε η πραγματική εκτόξευση: 6,17 μ. στις 28 Φεβρουαρίου, επίδοση που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, πίσω μόνο από τον Ντουπλάντις.

Η διαδρομή είναι αποκαλυπτική: 2024: 6,00 μ., 2025: 6,08 μ., 2026: 6,17 μ..

Δεκαεπτά εκατοστά προόδου μέσα σε περίπου ενάμιση χρόνο, σε ένα αγώνισμα όπου σε αυτό το επίπεδο ακόμη και ένα εκατοστό αποτελεί τεράστια υπόθεση.

Το χάσμα παραμένει – αλλά δεν είναι πια χαώδες

Εδώ, βέβαια, βρίσκεται και η απαραίτητη προσγείωση στην πραγματικότητα. Ο Ντουπλάντις εξακολουθεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Στις 12 Μαρτίου στην Ουψάλα πέρασε τα 6,31 μ., σημειώνοντας το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του. Το προηγούμενο ήταν το 6,30 που είχε πετύχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο το 2025. Άρα τα ατομικά ρεκόρ σήμερα λένε ότι ο Ντουπλάντις είναι στα 6,31 μ., ο Καραλής στα 6,17 μ. και η διαφορά 14 εκατοστά.

Δεκατέσσερα εκατοστά στο επί κοντώ αυτού του επιπέδου είναι μεγάλη απόσταση. Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν: ο Καραλής έχει πλέον μπει στην περιοχή των υψών όπου μπορεί να αναγκάσει τον Ντουπλάντις να συνεχίσει πραγματικά τον αγώνα. Η Λωζάννη ήταν ίσως η καλύτερη απόδειξη.

Η Λωζάννη άλλαξε λίγο τους όρους του παιχνιδιού

Στα 6,16 μ. πέρασαν και οι δύο. Ο Ντουπλάντις με την πρώτη, ο Καραλής με τη δεύτερη προσπάθεια. Ο Σουηδός πέρασε στη συνέχεια τα 6,21 μ. με την πρώτη. Ο Καραλής απέτυχε δύο φορές και τότε έκανε κάτι που δείχνει και πόσο έχει αλλάξει πλέον η νοοτροπία του: αντί να χρησιμοποιήσει την τελευταία προσπάθεια στα 6,21, ανέβασε τον πήχη στα 6,26 μ.

Εάν το περνούσε, δεν θα έκανε απλώς ένα μυθικό προσωπικό ρεκόρ. Θα έπαιρνε και το προβάδισμα στον αγώνα. Δεν τα κατάφερε. Αλλά το γεγονός ότι μπορούσε να παίξει τακτικά απέναντι στον Ντουπλάντις στα 6,20+ είναι από μόνο του ενδεικτικό της νέας πραγματικότητας.

Μόλις πριν από έναν χρόνο η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο το 2025, ο Καραλής είχε πάρει το ασημένιο με 6,00 μ., ενώ ο Ντουπλάντις συνέχισε μέχρι το παγκόσμιο ρεκόρ των 6,30. Εκείνη τη βραδιά τους χώριζαν 30 εκατοστά. Στη Λωζάννη τους χώρισαν πέντε.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ντουπλάντις είναι η επανάληψη

Υπάρχει όμως μία παγίδα όταν συγκρίνουμε απλώς τα προσωπικά ρεκόρ. Ο Ντουπλάντις δεν είναι ο κορυφαίος επειδή μία φορά πέρασε 6,31. Είναι ο κορυφαίος επειδή έχει μετατρέψει ύψη που για όλους τους υπόλοιπους αποτελούν επιτυχία ζωής σε σχεδόν συνηθισμένη αγωνιστική διαδικασία. Στη Λωζάννη, για παράδειγμα, πέρασε τα 6,16 και 6,21 με την πρώτη. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, είχε φτάσει στα 6,15 μ., ενώ ο Καραλής είχε μείνει στα 6,00.

Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον Έλληνα πρωταθλητή: όχι απλώς να έχει ένα 6,17 στο βιογραφικό του, αλλά να κάνει τα 6,10–6,15 μια περιοχή στην οποία κινείται συστηματικά. Εάν συμβεί αυτό, τότε η αντιπαλότητα αλλάζει επίπεδο.

Από «εξωγήινος και οι υπόλοιποι» σε Ντουπλάντις εναντίον Καραλή;

Ακόμη δεν είμαστε εκεί. Ο Ντουπλάντις παραμένει το καθαρό Νο1, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, δύο φορές Ολυμπιονίκης και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Καραλής είναι πλέον το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής στην ιστορία βάσει ατομικής επίδοσης.

Υπάρχει όμως και κάτι που κάνει την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα: οι δυο τους είναι σχεδόν ακριβώς συνομήλικοι. Ο Καραλής γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1999 και ο Ντουπλάντις στις 10 Νοεμβρίου 1999. Δεν πρόκειται λοιπόν για αλλαγή γενιάς. Πρόκειται για δύο αθλητές 26 ετών που βρίσκονται ταυτόχρονα στην καλύτερη ηλικία της καριέρας τους.

Και ο Καραλής έχει ήδη περιγράψει με τον δικό του τρόπο αυτό που επιχειρεί. Από τις αρχές του 2025 έλεγε ότι, έχοντας τον Μόντο φίλο αλλά και αντίπαλο, ήθελε σταδιακά να αρχίσει «να τον πλησιάζει». Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δεν τον έχει φτάσει, ούτε πολύ περισσότερο δεν τον έχει ξεπεράσει. Τα 14 εκατοστά των ατομικών ρεκόρ και κυρίως η απίστευτη συνέπεια του Ντουπλάντις εξακολουθούν να χωρίζουν τους δύο αθλητές. Αλλά το 6,16 της Λωζάννης έδειξε κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε δύσκολο να φανταστεί κανείς: ο Ντουπλάντις εξακολουθεί να αγωνίζεται κυρίως απέναντι στην ιστορία και στα δικά του όρια. Μόνο που τώρα, όταν ο πήχης περνά τα 6,10 μέτρα, υπάρχει ολοένα συχνότερα κάποιος ακόμη δίπλα του. Και αυτός είναι ο Εμμανουήλ Καραλής.

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