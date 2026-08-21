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21.08.2026 14:16

«Michael»: Ο Jaafar Jackson μιλά για το sequel της αμφιλεγόμενης παραγωγής – Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και η «οπτική» του θείου του

21.08.2026 14:16
jafaar_jackson_Michael
instagram @michaelmovie

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Το θέμα που κυριάρχησε στις συζητήσεις γύρω από τη βιογραφική ταινία «Michael», η οποία απέφερε έσοδα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ήταν η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που είχαν διατυπωθεί εναντίον του βασιλιά της ποπ, Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson).

Με το σίκουελ να βρίσκεται στα σκαριά, ο πρωταγωνιστής της ταινίας και ανιψιός του MJ, Τζααφάρ Τζάκσον (Jaafar Jackson), άφησε να εννοηθεί ότι στο νέο πρότζεκτ θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η οπτική του τραγουδιστή απέναντι στις κατηγορίες που τον συνόδευαν.

«Πιστεύω ότι η δεύτερη ταινία θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη εικόνα από τη δική του πλευρά, γιατί στο τέλος της ημέρας οι κατηγορίες προέρχονται πάντα από την οπτική κάποιου άλλου», είπε ο Τζααφάρ στο περιοδικό GQ Middle East, προσθέτοντας:

«Είναι η ιστορία κάποιου άλλου, η ιδέα κάποιου άλλου για το τι συνέβη και σε μεγάλο βαθμό καθοδηγείται από μια συγκεκριμένη ατζέντα. Και αυτό ήταν το παράπονο που είχαμε ως οικογένεια, το ότι δεν ακουγόταν η φωνή του Μάικλ. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τα τελευταία χρόνια της ζωής του».

Ο ανερχόμενος σταρ συνέχισε λέγοντας πως η επιλογή να χωριστεί η βιογραφία σε δύο μέρη δίνει στους θεατές τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τον τραγουδιστή και τα βιώματα των παιδικών του χρόνων πριν περάσουν στη συνέχεια. Η σκηνοθεσία της πρώτης ταινίας φέρει την υπογραφή του Αντουάν Φουκουά (Antoine Fuqua) σε σενάριο του Τζον Λόγκαν (John Logan).

«Ποτέ δεν έχασε αυτή την αγνότητα, αυτή την ανάγκη να βρίσκει το καλό στους άλλους ανθρώπους. Ανεξάρτητα από όλα όσα πέρασε, από τον τρόπο με τον οποίο του φέρθηκαν και από όσα ειπώθηκαν για εκείνον, δεν σταμάτησε ποτέ να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με καλοσύνη», τόνισε o γιος του Τζερμέιν Τζάκσον (Jermaine Jackson) σημειώνοντας ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές του ο τραγουδιστής παρέμεινε πιστός σε αυτή την πλευρά του χαρακτήρα του.

«Ακόμη κι αν είχε πληγωθεί, η καρδιά του παρέμεινε η ίδια. Ελπίζω αυτό να γίνει αισθητό και στη δεύτερη ταινία», υπογράμμισε.

Με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, το «Michael» έκανε ντεμπούτο στις αίθουσες τον Απρίλιο και έγινε η βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, σύμφωνα με το The Wrap.

Μιλώντας για την πρόκληση να ενσαρκώσει τον θείο του ο νεαρός πρωταγωνιστής σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έζησα ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να ζήσω ως καλλιτέχνης πάνω στη σκηνή, υποδυόμενος τον Μάικλ. Το να το έκανα ως Τζααφάρ θα μου φαινόταν περίεργο».

Η ταινία δέχτηκε σκληρή κριτική από μερίδα κοινού και δημοσιογράφων, οι οποίοι θεώρησαν ότι η αφήγηση απέφυγε τις πιο σκοτεινές πτυχές της ζωής του θρυλικού καλλιτέχνη που είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων αγοριών.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 16:11
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