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21.08.2026 15:12

Ολυμπιακός – Γουόκαπ στα άκρα: Τι καταγγέλλουν οι δύο πλευρές και τι θα κρίνει το BAT

21.08.2026 15:12
tomas- wokeup
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  • Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε επίσημα την Dubai Basketball στην Ευρωλίγκα για ανεπίτρεπτη προσέγγιση του παίκτη Τόμας Γουόκαπ ενώ βρισκόταν σε ισχύ το συμβόλαιό του.
  • Ο Τόμας Γουόκαπ προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο Μπάσκετ αμφισβητώντας παρακρατήσεις από τον μισθό του και το ύψος της ρήτρας αποδέσμευσης που ζήτησε η ομάδα.
  • Η διοίκηση του Ολυμπιακού δηλώνει πως δεν υπήρχε συμφωνημένη ρήτρα αποδέσμευσης και απορρίπτει τις οικονομικές αξιώσεις του αθλητή για τη μεταγραφή του.
  • Η έκβαση της προσφυγής στο Διαιτητικό Δικαστήριο αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η απόφαση για το ποσό αποδέσμευσης ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικό αθλητικό προηγούμενο.

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Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Τόμας ΓουόκαπΟλυμπιακού, με τη διαμάχη να περνά πλέον στο BAT και την ομάδα να καταγγέλλει επίσημα τη στάση της Dubai Basketball.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία προς την Dubai Basketball, με επιστολή που κοινοποιήθηκε και στην Ευρωλίγκα, για την προσέγγιση του Τόμας Γουόκαπ ενώ ο Αμερικανός γκαρντ δεσμευόταν ακόμη με ενεργό συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την πλευρά του Ολυμπιακού, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσέγγισε τον παίκτη και φέρεται να συμφώνησε μαζί του, χωρίς προηγουμένως να ζητήσει την άδεια ή τη συναίνεση της ελληνικής ομάδας.

Η προσφυγή του Γουόκαπ στο BAT και οι αξιώσεις του

Από την πλευρά του, ο Γουόκαπ προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο Μπάσκετ (BAT) μετά τη μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό.

Μία από τις αξιώσεις του αφορά ζημιές περίπου 9.000 ευρώ στο αυτοκίνητο που του είχε παραχωρήσει η ομάδα.

Όπως γίνεται κάθε χρόνο, στο τέλος της σεζόν το όχημα επιστράφηκε στην εταιρεία και ελέγχθηκε παρουσία του παίκτη, με τις ζημιές να καταγράφονται. Στη συνέχεια, ο Γουόκαπ ενημερώθηκε για το ποσό που θα παρακρατούνταν από την τελευταία μισθοδοσία του.

Ο παίκτης δεν αμφισβήτησε τότε το ποσό, αλλά το έκανε περίπου δύο μήνες αργότερα μέσω της προσφυγής του.

Η διαφωνία για το ποσό της μεταγραφής

Ο Γουόκαπ υποστηρίζει επίσης ότι ο Ολυμπιακός αξίωσε υπερβολικό ποσό για τη μεταγραφή του.

Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν έθεσαν ποτέ συγκεκριμένη ρήτρα αποδέσμευσης (buy out) και ότι απέρριψαν τρεις προτάσεις της Dubai Basketball:

  • 600.000 δολάρια
  • 800.000 ευρώ
  • 1 εκατομμύριο δολάρια

Η τελευταία πρόταση είχε χαρακτηριστεί από την πλευρά του Ντουμπάι ως τελική.

Έτσι, η ομάδα θέτει θέμα πού βασίζεται η καταγγελία του Γουόκαπ για το ποσό της μεταγραφής, από τη στιγμή που δεν είχε συμφωνηθεί συγκεκριμένη ρήτρα αποδέσμευσης.

Τι μπορεί να κρίνει το BAT

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απόφαση του BAT σχετικά με τη ρήτρα αποδέσμευσης, καθώς ως τώρα δεν έχει υπάρξει απόφαση που να καθορίζει μονομερώς συγκεκριμένο ποσό αποδέσμευσης σε ενεργό συμβόλαιο, όταν αυτό δεν προβλέπεται στη συμφωνία.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικό προηγούμενο.

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