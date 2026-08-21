Ο Τραμπ αναστέλλει τους δασμούς στις εισαγωγές βοδινού για να πέσουν οι τιμές ενόψει ενδιάμεσων εκλογών

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Με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές, που πλησιάζουν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή για 90 ημέρες των δασμών στις εισαγωγές βοείου κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πέσουν οι τιμές, καθώς το υψηλό κόστος ζωής των Αμερικανών αναμένεται να κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση.

«Καθώς προσπαθούμε να ανασυγκροτήσουμε αυτό το κοπάδι και να υποστηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας, για τις επόμενες 90 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την εισαγωγή μέχρι 300.000 τόνων προϊόντων που προορίζονται για κιμά χωρίς δασμούς εκτός ποσόστωσης», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει δέσμευση πως το προϊόν θα πωλείται 25% κάτω από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και δεν διευκρίνισε τις χώρες από τις οποίες θα προέλθουν οι εισαγωγές ή ποιοι είναι οι φορείς που έχουν «δεσμευθεί» για την μείωση των τιμών.

«Αυτή η συμφωνία θα μειώσει τις τιμές για τους Αμερικανούς, ενώ θα δώσει περιθώριο στο Μεγάλο Αμερικανικό Κοπάδι Βοοειδών μας να ανακάμψει και να αυξηθεί ξανά», έγραψε ο Τραμπ.

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