ΕΚΑΒ: Έλληνας ασθενής σε βαριά κατάσταση επαναπατρίστηκε από την Τουρκία στην Ελλάδα

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Ένας Ελληνας πολίτης ο οποίος νοσηλευόταν σε ΜΕΘ νοσοκομείο της Αττάλειας στην Τουρκία, επαναπατρίστηκε μετά από ενέργειες του ΕΚΑΒ και την απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Με απόφαση και προσωπική έγκριση του Υπουργού Υγείας, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκε ο επαναπατρισμός Έλληνα πολίτη, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Anatolia Lara στην Αττάλεια της Τουρκίας, σε ιδιαίτερα βαριά κατάσταση, με σοβαρή υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια έπειτα από χειρουργική επέμβαση και ανακοπή.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας του, καθώς και των αυξημένων επιχειρησιακών, υγειονομικών και τεχνικών απαιτήσεων του επαναπατρισμού, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ–ΕΚΑΒ) ανέλαβε άμεσα τον συνολικό συντονισμό της αεροδιακομιδής από την Αττάλεια προς την Ελλάδα, διασφαλίζοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή υγειονομική υποστήριξη του βαρέως πάσχοντος ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκειά της και την απρόσκοπτη συνέχεια της νοσηλείας του.

Ο συμπολίτης μας βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα και νοσηλεύεται, σε βαριά κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αναδεικνύει στην πράξη τη δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης και αποτελεσματικής επιχειρησιακής ανταπόκρισης του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ, ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετα περιστατικά εκτός των συνόρων της χώρας, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένο σχεδιασμό, υψηλού επιπέδου υγειονομική διαχείριση και άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων δομών και φορέων.

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η Διοίκηση του ΕΚΑΒ εκφράζουν τις θερμότερες ευχές τους για δύναμη και ταχεία ανάρρωση στον συμπολίτη μας, καθώς και τη συμπαράστασή τους στους οικείους του, με την ευχή για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».

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