Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η πρώτη του μέρα ως παίκτης της Ντόρτμουντ – Η αγκαλιά με τον Καρέτσα και το… «Ντέλιας» στο τετ α τετ με τον Κόβατς (video)

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Τα… highlights από την πρώτη μέρα του Γιάννη Κωνσταντέλια ως παίκτη της Μπορούσια Ντόρτμουντ, έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική ομάδα, με ανάρτησή της στο Instagram.

Από τα στιγμιότυπα του βίντεο, ξεχωρίζει η αγκαλιά με τον έτερο Έλληνα της ομάδας, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ. Είναι από τους καλύτερούς μου φίλους. Πιστεύω πως θα είναι τέλεια με εκείνον εδώ, ελπίζω πως θα έχουμε καλή συνεργασία», σχολίασε ο Καρέτσας.

Στη συνέχεια, φαίνεται και το τετ α τετ με τον νέο του προπονητή, Νίκο Κόβατς, ο οποίος ακούγεται να ρωτάει τον 23χρονο αν πρέπει να τον φωνάζει «Γιάννης» ή «Γιάννη». Ο έλληνας παίκτης του απάντησε πως προτιμά το «Ντέλιας», εξηγώντας του πως βγαίνει από το Κωνσταντέλιας.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντέλιας μίλησε με τους περισσότερους νέους συμπαίκτες του που τον υποδέχθηκαν στη Βεστφαλία.

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