Ξέρεις τι σημαίνει αυτή η «άδεια» στρογγυλή πινακίδα; – Πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

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Μοιάζει σαν να έχει ξεθωριάσει ή να της λείπει κάποιο σύμβολο, όμως η συγκεκριμένη πινακίδα απαγορεύει πλήρως την κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο.

Οι περισσότερες ρυθμιστικές πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας χρησιμοποιούν ένα εύκολα αναγνωρίσιμο σύμβολο. Ένα αυτοκίνητο, μια μοτοσικλέτα, ένα φορτηγό, έναν αριθμό ή ένα βέλος που ενημερώνει άμεσα τον οδηγό για τον περιορισμό που ισχύει.

Υπάρχει, όμως, μία στρογγυλή πινακίδα με κόκκινο περίγραμμα και εντελώς λευκό κέντρο. Δεν έχει κανένα γράμμα, αριθμό ή άλλο σύμβολο, με αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να πιστεύουν ότι έχει υποστεί φθορά ή ότι δεν ολοκληρώθηκε σωστά η κατασκευή της. Στην πραγματικότητα, η εμφάνισή της είναι απολύτως σωστή και το μήνυμά της ιδιαίτερα αυστηρό.

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