Μπορείς να παρκάρεις μπροστά στο δικό σου γκαράζ ή προβλέπεται πρόστιμο;

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Ακούγεται παράλογο και παράδοξο, όμως είναι απολύτως πραγματικό: μπορείς να δεχθείς κλήση επειδή στάθμευσες μπροστά στο ίδιο σου το parking και…σε «έκλεισες».

Με βάση αυτό το γεγονός, το ερώτημα γεννιέται αυθόρμητα, πώς είναι δυνατόν να παρανομείς σε χώρο που εξυπηρετεί αποκλειστικά… εσένα; Η απάντηση βρίσκεται στη βασική διάκριση που κάνει ο νόμος ανάμεσα στην ιδιοκτησία και τον δημόσιο χώρο.

Το parking, το γκαράζ ή η πυλωτή ανήκουν στον ιδιοκτήτη. Ο δρόμος όμως μπροστά τους όχι. Πρόκειται για δημόσιο οδικό χώρο και υπόκειται πλήρως στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από το ποιος ωφελείται πρακτικά από τη ρύθμιση.

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