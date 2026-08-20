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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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20.08.2026 16:00

Ακουμπάς το κινητό ενώ βρίσκεται στη βάση και περιμένεις στο κόκκινο – Θεωρείται παράβαση;

20.08.2026 16:00
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credit: unsplash

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Η βάση στήριξης δεν νομιμοποιεί κάθε χρήση του κινητού. Σημασία έχει τι ακριβώς κάνεις στην οθόνη, ακόμη και όταν περιμένεις στο κόκκινο.

Η χρήση του κινητού κατά την οδήγηση αποτελεί μία από τις παραβάσεις που τιμωρούνται αυστηρότερα από τον νέο ΚΟΚ. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο που προκαλεί σύγχυση: τι συμβαίνει όταν το κινητό βρίσκεται νόμιμα τοποθετημένο σε βάση και ο οδηγός απλώς ακουμπά την οθόνη ενώ περιμένει στο κόκκινο; Η απάντηση δεν είναι ένα απόλυτο «ναι» ή «όχι».

Η τοποθέτηση στη βάση επιτρέπεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να διαβάζει μηνύματα, να γράφει στο WhatsApp ή να περιηγείται στα κοινωνικά δίκτυα. Η εξαίρεση του ΚΟΚ αφορά συγκεκριμένες λειτουργίες και όχι οποιαδήποτε χρήση της συσκευής.

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