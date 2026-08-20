Ακουμπάς το κινητό ενώ βρίσκεται στη βάση και περιμένεις στο κόκκινο – Θεωρείται παράβαση;

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η βάση στήριξης δεν νομιμοποιεί κάθε χρήση του κινητού. Σημασία έχει τι ακριβώς κάνεις στην οθόνη, ακόμη και όταν περιμένεις στο κόκκινο.

Η χρήση του κινητού κατά την οδήγηση αποτελεί μία από τις παραβάσεις που τιμωρούνται αυστηρότερα από τον νέο ΚΟΚ. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο που προκαλεί σύγχυση: τι συμβαίνει όταν το κινητό βρίσκεται νόμιμα τοποθετημένο σε βάση και ο οδηγός απλώς ακουμπά την οθόνη ενώ περιμένει στο κόκκινο; Η απάντηση δεν είναι ένα απόλυτο «ναι» ή «όχι».

Η τοποθέτηση στη βάση επιτρέπεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να διαβάζει μηνύματα, να γράφει στο WhatsApp ή να περιηγείται στα κοινωνικά δίκτυα. Η εξαίρεση του ΚΟΚ αφορά συγκεκριμένες λειτουργίες και όχι οποιαδήποτε χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Γιατί τα νέα αυτοκίνητα έχουν πιο φτηνά πλαστικά και κατασκευή στο εσωτερικό

Μπορεί να ρυμουλκηθεί ένα αυτόματο ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο με ιμάντα;

F1: Ο Φερστάπεν στη Red Bull έως το 2030 (photos/videos)