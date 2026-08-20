Nova: Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport με αγώνες από Stoiximan Super League, EuroLeague, Premier League, Bundesliga, Serie A και διοργανώσεις UEFA!

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Οι συνδρομητές της Nova και τη φετινή σεζόν είναι έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, στην πλατφόρμα EON! Η Nova, ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τους συνδρομητές της, τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος, Asteras Aktor, Λεβαδειακός και Καλαμάτα για τη μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια Novasports για την επόμενη σεζόν και έτσι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ πανδαισία απίστευτου αθλητικού θεάματος με αγώνες της Stoiximan Super League (μέσω των Novasports και Cosmote Sport). Στα κανάλια Cosmote Sport θα προβληθούν οι εντός έδρας αγώνες των ΠΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Βόλος ΝΠΣ, Κηφισιά και Παναιτωλικός.
Παράλληλα, οι συνδρομητές Nova, θα απολαύσουν μια συναρπαστική σεζόν, απολαμβάνοντας παρέα με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports:
Η Stoiximan Super League, κάνει σέντρα για τη φετινή σεζόν το τριήμερο 22-23 Αυγούστου και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Καλαμάτα – Άρης (22/8, 20:00) και ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (23/8, 21:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ – Ηρακλής (22/8, 20:00), Ολυμπιακός- Ατρόμητος (22/8, 21:30), ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ (23/8, 19:30), Παναιτωλικός – Asteras Aktor (23/8, 21:30). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο που κάνει πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν αυτό το Σαββατοκύριακο.
H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, ετοιμάζεται να συναρπάσει και φέτος στα κανάλια Novasports. H πρεμιέρα θα γίνει με την πρωταθλήτρια Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη που κλέβει τις εντυπώσεις να υποδέχεται την Κόβεντρι (21/8, 22:00), ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Χαλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/8, 14:30), Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (22/8, 17:00), Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (23/8, 16:00), Νιούκαστλ-Λίβερπουλ (23/8, 18:30) και Φούλαμ – Τσέλσι (24/8, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» (πρεμιέρα 21/8, 20:30) και «Premier League The Show» (24/8, 21:00) με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.
Στη Γερμανία, τα φώτα πέφτουν στο Franz Beckenbauer Super Cup, ανάμεσα στην νταμπλούχο Μπάγερν και στην Ντόρτμουντ που θα διεξαχθεί στο Signal Iduna Park έδρα της Ντόρτμουντ (22/8, 21:30) και θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Η αναμέτρηση θα αποτελέσει τον προάγγελο για την έναρξη της Bundesliga την επόμενη εβδομάδα που θα την απολαύσουν και φέτος οι συνδρομητές στα κανάλια Novasports, εκεί όπου αναμένεται να λάμψουν οι Έλληνες Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.
Την ίδια στιγμή οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος της Eredivisie, Φορτούνα Σιτάρντ-Αλκμάαρ (22/8, 17:30), Άιντχοφεν-Χρόνιγκεν (23/8, 15:30), Καμπούρ-Φέγενορντ (23/8, 17:45).
Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports τα τουρνουά τένις WTA 1000 Cincinnati Open, καθώς και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #167.
Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα την πρεμιέρα της ιταλικής Serie A με Ίντερ – Μόντσα (22/8, 19:30), Τζένοα – Νάπολι (22/8, 21:45), Φροζινόνε – Γιουβέντους (23/8, 19:30), Τορίνο – Μίλαν (23/8, 21:45), Ρόμα – Φιορεντίνα (24/8, 21:45).
Παράλληλα, οι συνδρομητές θα δουν αγώνες από την Liga Portugal Betclic με Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αλβέρκα (22/8, 22:30), Πόρτο – Αρούκα (23/8, 22:30) καθώς και αναμετρήσεις από τα πρωταθλήματα William Hill Scottish Premiership και EFL Championship. Παράλληλα, μέσα από τα κανάλια Cosmote Sport οι συνδρομητές της Nova θα απολαμβάνουν αυτή τη σεζόν τους αγώνες του UEFA Champions League, του UEFA Europa League, του UEFA Conference League, ΝBA, Basketball Champions League, ΑΤP Tennis, Μηχανοκίνητα σπορ, κ.α.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Παρασκευή 21 Αυγούστου
Σάββατο 22 Αυγούστου
Κυριακή 23 Αυγούστου
Δευτέρα 24 Αυγούστου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
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