Nova: Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport με αγώνες από Stoiximan Super League, EuroLeague, Premier League, Bundesliga, Serie A και διοργανώσεις UEFA!

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Οι συνδρομητές της Nova και τη φετινή σεζόν είναι έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, στην πλατφόρμα EON! Η Nova, ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τους συνδρομητές της, τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος, Asteras Aktor, Λεβαδειακός και Καλαμάτα για τη μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια Novasports για την επόμενη σεζόν και έτσι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ πανδαισία απίστευτου αθλητικού θεάματος με αγώνες της Stoiximan Super League (μέσω των Novasports και Cosmote Sport). Στα κανάλια Cosmote Sport θα προβληθούν οι εντός έδρας αγώνες των ΠΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Βόλος ΝΠΣ, Κηφισιά και Παναιτωλικός.

Παράλληλα, οι συνδρομητές Nova, θα απολαύσουν μια συναρπαστική σεζόν, απολαμβάνοντας παρέα με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports:

Την Premier League , με τον Χρήστο Τζόλη στην Άρσεναλ, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου έως το 2028

, με τον στην Άρσεναλ, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου έως το 2028 Τις κορυφαίες διοργανώσεις του μπάσκετ, EuroLeague και EuroCup έως το 2028

έως το 2028 Την θεαματική Bundesliga με τους Έλληνες Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια να υπόσχονται μοναδικές στιγμές

να υπόσχονται μοναδικές στιγμές Αγώνες και κορυφαία ντέρμπι με ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Stoiximan Super League πλαισιωμένους με την μακροβιότερη εκπομπή του Novasports, «Η Ώρα των Πρωταθλητών».

πλαισιωμένους με την Τις Εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της UEFA στα προκριματικά του Euro 2028 και στο UEFA Nations League

Όλα τα Grand Slam του τένις , Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open (μέσα από το Novasports και Eurosport) καθώς και κάλυψη του γυναικείου τένις μέσω των διοργανώσεων WTA 1000, 500, 250 καθώς και πολλά άλλα σπορ

, Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open (μέσα από το Novasports και Eurosport) καθώς και κάλυψη του γυναικείου τένις μέσω των διοργανώσεων WTA 1000, 500, 250 καθώς και πολλά άλλα σπορ Παράλληλα, η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports με την εμπειρία και την τεχνογνωσία καλύπτει με τον αρτιότερο τρόπο τις αναμετρήσεις, με εκπομπές πριν και μετά τους αγώνες των διοργανώσεων ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Η Stoiximan Super League, κάνει σέντρα για τη φετινή σεζόν το τριήμερο 22-23 Αυγούστου και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Καλαμάτα – Άρης (22/8, 20:00) και ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (23/8, 21:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ – Ηρακλής (22/8, 20:00), Ολυμπιακός- Ατρόμητος (22/8, 21:30), ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ (23/8, 19:30), Παναιτωλικός – Asteras Aktor (23/8, 21:30). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο που κάνει πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν αυτό το Σαββατοκύριακο.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, ετοιμάζεται να συναρπάσει και φέτος στα κανάλια Novasports. H πρεμιέρα θα γίνει με την πρωταθλήτρια Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη που κλέβει τις εντυπώσεις να υποδέχεται την Κόβεντρι (21/8, 22:00), ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Χαλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/8, 14:30), Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (22/8, 17:00), Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (23/8, 16:00), Νιούκαστλ-Λίβερπουλ (23/8, 18:30) και Φούλαμ – Τσέλσι (24/8, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» (πρεμιέρα 21/8, 20:30) και «Premier League The Show» (24/8, 21:00) με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Στη Γερμανία, τα φώτα πέφτουν στο Franz Beckenbauer Super Cup, ανάμεσα στην νταμπλούχο Μπάγερν και στην Ντόρτμουντ που θα διεξαχθεί στο Signal Iduna Park έδρα της Ντόρτμουντ (22/8, 21:30) και θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Η αναμέτρηση θα αποτελέσει τον προάγγελο για την έναρξη της Bundesliga την επόμενη εβδομάδα που θα την απολαύσουν και φέτος οι συνδρομητές στα κανάλια Novasports, εκεί όπου αναμένεται να λάμψουν οι Έλληνες Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Την ίδια στιγμή οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος της Eredivisie, Φορτούνα Σιτάρντ-Αλκμάαρ (22/8, 17:30), Άιντχοφεν-Χρόνιγκεν (23/8, 15:30), Καμπούρ-Φέγενορντ (23/8, 17:45).

Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports τα τουρνουά τένις WTA 1000 Cincinnati Open, καθώς και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #167.

Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα την πρεμιέρα της ιταλικής Serie A με Ίντερ – Μόντσα (22/8, 19:30), Τζένοα – Νάπολι (22/8, 21:45), Φροζινόνε – Γιουβέντους (23/8, 19:30), Τορίνο – Μίλαν (23/8, 21:45), Ρόμα – Φιορεντίνα (24/8, 21:45).

Παράλληλα, οι συνδρομητές θα δουν αγώνες από την Liga Portugal Betclic με Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αλβέρκα (22/8, 22:30), Πόρτο – Αρούκα (23/8, 22:30) καθώς και αναμετρήσεις από τα πρωταθλήματα William Hill Scottish Premiership και EFL Championship. Παράλληλα, μέσα από τα κανάλια Cosmote Sport οι συνδρομητές της Nova θα απολαμβάνουν αυτή τη σεζόν τους αγώνες του UEFA Champions League, του UEFA Europa League, του UEFA Conference League, ΝBA, Basketball Champions League, ΑΤP Tennis, Μηχανοκίνητα σπορ, κ.α.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 21 Αυγούστου

16:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #167 Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports5 σε περιγραφή του 20:00 WTA 1000 Cincinnati Open – Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports6 σε περιγραφή του 20:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τους Άγγελο Στυλιάδη και Γιώργο Σαμαρά

Novasports Premier League με τους και 22:00 Premier League-1η αγωνιστική: Άρσεναλ–Κόβεντρι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Σάββατο 22 Αυγούστου

03:30 WTA 1000 Cincinnati Open – Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports6 σε περιγραφή του 14:30 Premier League: Χαλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports Premier League σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Ίπσουιτς-Σάντερλαντ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports Start σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports Prime σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Novasports Premier League σε περιγραφή του 17:30 Eredivisie-3η αγωνιστική: Φορτούνα Σιτάρντ-Αλκμάαρ Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Novasports2 σε περιγραφή του 19:00 Ώρα των πρωταθλητών, Α’ Μέρος με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

με τον 19:30 Premier League: Μπρέντφορντ-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports Premier League σε περιγραφή του 20:00 Stoiximan Super League: 1 η αγωνιστική Καλαμάτα – Άρης , Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Διονύση Στρούμπου και Νίκου Παολίνου

αγωνιστική , Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 21:30 Franz Beckenbauer Super Cup : Ντόρτμουντ-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Novasports3 σε περιγραφή του 22:00 WTA 1000 Cincinnati Open – Α’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Novasports6 σε περιγραφή του 22:15 Ώρα των πρωταθλητών, Β’ Μέρος με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

Κυριακή 23 Αυγούστου

02:30 WTA 1000 Cincinnati Open – Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports6 σε περιγραφή του 15:30 Eredivisie: Άιντχοφεν-Χρόνιγκεν Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports2 σε περιγραφή του 16:00 Premier League: Μπράιτον-Άστον Βίλα Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports Prime σε περιγραφή του 16:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Novasports Premier League σε περιγραφή του 17:45 Eredivisie: Καμπούρ-Φέγενορντ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports Start σε περιγραφή του 18:30 Premier League: Νιούκαστλ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Novasports Premier League σε περιγραφή του 20:00 Ώρα των πρωταθλητών , Α’ μέρος με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

, με τον 21:00 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός , Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

, Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 23:15 Ώρα των πρωταθλητών, Β’ μέρος με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

με τον 02:00 WTA 1000 Cincinnati Open – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Δευτέρα 24 Αυγούστου

21:00 Premier League The Show Novasports Prime με τους Άγγελο Στυλιάδη και Γιώργο Σαμαρά

Novasports Prime με τους και 22:00 Premier League: Φούλαμ-Τσέλσι Novasports Prime

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.