ΣΚΑΪ: Πρόβα τζενεράλε με χαλαρή διάθεση στην εκπομπή «Σήμερα»

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Την Δευτέρα, 24 του μήνα, ο ΣΚΑΪ με… ομοβροντία ενημέρωσης θα κάνει – πρόωρη – έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.
Στο πλατό της εκπομπής «ΣΗΜΕΡΑ», κορυφώνονται οι πρόβες ώστε Δημήτρης Οικονόμου και Γιάννης Πιτταράς να είναι καθόλα έτοιμοι για την πρεμιέρα της Δευτέρας στις 06.00.
Το νέο δημοσιογραφικό δίδυμο του σταθμού και την εκπομπής, με χαλαρή διάθεση και κάζουαλ ενδυματολογικές προτάσεις έδωσε μικρή γεύση από τις πρόβες σαν να βρίσκεται στον «αέρα» και μοίρασε το φρέσκο βιντεάκι με τα backstage στα σόσιαλ μίντια.
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