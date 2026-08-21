Eurovision 2027: Κι άλλα νέα μέτρα για τη ψηφοφορία στον διαγωνισμό

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Η EBU ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναμορφώσει το σύστημα της δημόσιας ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο ευρωπαϊκός μιντιακός οργανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο μετάβασης σε πλήρως διαδικτυακή ψηφοφορία με νέους κανόνες και ελπίζει να μπορέσει να την εφαρμόσει εγκαίρως για τον Διαγωνισμό του επόμενου έτους, ώστε να πάψουν τα παρατράγουδα με τις «περίεργες» ψήφους που είχαν παρατηρηθεί στις προηγούμενες τουλάχιστον δύο διοργανώσεις προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους κόλπους του.

Τι άλλο αλλάζει η EBU

Η νέα μεταρρύθμιση στην διαδικασία της ψηφοφορίας επικοινωνήθηκε με επιστολή από την EBU στα μέλη της, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση της σουηδικής εφημερίδας Aftonbladet, που το δημοσιοποίησε.

Στην επιστολή της, η EBU εξηγεί ότι εξετάζει δύο αλλαγές στην ψηφοφορία του κοινού για την Eurovision 2027:

Την απαίτηση οι άνθρωποι να ψηφίζουν περισσότερες από μία συμμετοχές (π.χ. τις τρεις αγαπημένες τους).

Τη μεταφορά, κατά συνέπεια, της ψηφοφορίας εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο.

Αναγνωρίζεται ωστόσο ότι πρόκειται για εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία η εφαρμογή της πρώτης μεταρρύθμισης χωρίς να έχει προηγηθεί η δεύτερη.

Η ψηφοφορία μέσω SMS και τηλεφώνου αναγκάζει τους τηλεθεατές να ψηφίζουν διαδοχικά (στέλνοντας ένα μήνυμα ανά ψήφο, ένα κάθε φορά).

Στην υπόθεση ότι η ψηφοφορία θα διεξάγεται από ένα σύστημα όπου, για παράδειγμα, οι τηλεθεατές θα έπρεπε να κατανείμουν έως και 10 ψήφους σε τρείς διαφορετικές χώρες, θα ήταν απαραίτητο να καταμετρηθεί πόσες χώρες λαμβάνουν ψήφους από κάθε αριθμό τηλεφώνου, με τις ψήφους να παραμένουν άκυρες έως ότου συμπληρωθούν οι τρεις (αλλά τότε θα πρέπει επίσης να σταματήσει η καταμέτρηση οποιασδήποτε ψήφου πέραν της δέκατης και να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πρώτες δέκα, κ.λπ.).

Η μετάβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «esc.vote» θα μπορούσε να προσφέρει στην EBU πολύ μεγαλύτερη ευελιξία για την εφαρμογή πιο σύνθετων κανόνων. Άλλωστε τέτοιες αλλαγές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε ορισμένες εθνικές επιλογές και σε άλλες εκδηλώσεις της Eurovision (Junior και Asia), με διαφορετικές μορφές.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την επέκταση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλο και περισσότερες χώρες, με σχεδόν όλες τις χώρες του 2026 να τη χρησιμοποιούν (είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με την παραδοσιακή τηλεψηφοφορία), σε σύγκριση με λιγότερες από τις μισές στο Μάλμε του 2024 (16 από τις 37 εκείνη την εποχή).

Η EBU, αναφέρεται ότι, θα συνεχίσει να εξετάζει την εθνική νομοθεσία σχετικά με τις διαδικασίες ψηφοφορίας για τηλεοπτικές εκπομπές σε κάθε χώρα, προκειμένου να προσδιορίσει εάν το σχέδιο είναι εφικτό, ώστε να το εφαρμόσει εγκαίρως για την Eurovision 2027, η οποία θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς.

Πρόβλημα η διαφάνεια στη ψηφοφορία

Η επιστολή αιτιολογεί την αλλαγή αναγνωρίζοντας την ύπαρξη ενός «επίμονου» προβλήματος με την «οργανωμένη ομαδική ψηφοφορία», το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό από «πολλούς». Η επιστολή αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση ενισχύει την υποστήριξη προς ορισμένες συμμετοχές «για λόγους που έχουν ελάχιστη σχέση με τις εμφανίσεις τους», κάτι που υπήρχε πάντα στην Eurovision, αλλά που έχει πλέον αποκτήσει νέα διάσταση.

Μεταξύ των «πολλών» που εκφράζουν ανησυχία συγκαταλέγονται φυσικά οι οπαδοί της Eurovision, αλλά και οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, με μερικούς από αυτούς να ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια στις αξιολογήσεις της διαδικασίας μετά τις διοργανώσεις του 2024 και του 2025. Σε αυτούς περιλαμβάνονται προφανώς οι πέντε ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που αποχώρησαν από τον Διαγωνισμό πριν από τη Βιέννη 2026 (Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Σλοβενία, Ολλανδία), καθώς και τρέχοντες συμμετέχοντες όπως η VRT από το Βέλγιο, η YLE από τη Φινλανδία ή η NRK από τη Νορβηγία.

Αλλαγές είχαν ήδη εφαρμοστεί για το 2026, με τον μέγιστο αριθμό μεμονωμένων ψήφων να μειώνεται σε 10 ανά μέθοδο πληρωμής (από 20 που ίσχυε προηγουμένως) και την επιστροφή των κριτικών επιτροπών στον ημιτελικό.

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