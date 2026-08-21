Mega News 104.6: Με αγκαλιές επισημοποιήθηκε η συνεργασία με τον Δήμο Βερύκιο

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Στα γραφεία του ραδιοφωνικού Mega News δύο παλιές καραβάνες της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης, δύο φίλοι από τα παλιά, ο Σταμάτης Μαλέλης και ο Δήμος Βερύκιος επισφράγισαν τη συνεργασία του δεύτερου με τον υπό σύσταση ενημερωτικό ραδιοσταθμό της Alter Ego Media με ειλικρινή εναγκαλισμό.

Το εγκάρδιο ενσταντανέ μοιράστηκε με τους ακόλουθους του στα σόσιαλ μίντια ο Βερύκιος με χθεσινοβραδινή ανάρτηση του. «Φιλιούνται-αγκαλιάζονται» θα έλεγε ο Ανδρέας Μικρούτσικος αν τους έβλεπε.

«Μεγάλη η συγκίνηση! Μετά από τρεις δεκαετίες ξανασυναντιόμαστε με τον Σταμάτη Μαλέλη σε ίδιο επαγγελματικό μετερίζι. Τότε στα σπάργανα της ιδιωτικής τηλεόρασης , τώρα στο νέο εγχείρημα του Mega στα ερτζιανά. Μεγάλη η Τιμή να συμμετάσχω στο πρόγραμμα του νέου ραδιοφώνου του Mega», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Δήμος Βερύκιος.

Και συνεχίζει με έκδηλα συναισθήματα για την επικειμενη συνεργασία του με συναδέλφους του. «Μεγάλη η Χαρά να συνεργαστώ με άξιους συναδέλφους -όπως ο διευθυντής Γιώργος Κακούσης – που επι σειρά δεκαετιών διακρίνονται για την εργατικότητα , την αποτελεσματικότητα και την εντιμότητα τους. Μεγάλη η Πρόκληση αλλά και η Ευθύνη κάθε μεσημέρι 3 με 4 μαζί με τον Δημήτρη Αλφιέρη dimitrisalfieri (“φύλακας άγγελός” μου στα δύσκολα) , να …ξετρυπώνουμε τον …διάβολο που κρύβεται πίσω από κάθε είδηση», ολοκληρώνοντας με υπόσχεση σαν υστερόγραφο:

«Χωρίς προσωπικές ατζέντες, χωρίς εξαρτήσεις και με κανέναν δισταγμό με τον Δημήτρη είμαστε έτοιμοι απο 31 Αυγούστου να αποκαλύπτουμε αυτά που δεν τολμούν να ψελλίσουν οι άλλοι. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαπολύουμε …κεραυνούς και ο “ΘΕΟΣ ΦΥΛΑΞΟΙ“!».

Από 31 Αυγούστου, άνευ απροόπτου, ο σταθμός θα αρχίσει να εκπέμπει το πρόγραμμα του και Δήμος Βερύκιος-Δημήτρης Αλφιέρης σε καθημερινή βάση τα μεσημέρια θα αποκαλύπτουν «αυτά που δεν τολμούν να ψελλίσουν οι άλλοι», σύμφωνα με την υπόσχεση του Βερύκιου.

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