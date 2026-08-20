ΜΜΕ ΗΠΑ: Κερδίζει σε τηλεθέαση το streaming – Παράπονα για τις μετρήσεις

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Στο 48,5% διαμορφώθηκε το μερίδιο τηλεθέασης στις ιντερνετικές υπηρεσίες streaming, έναντι 19,8% της γραμμικής και 19,5% της καλωδιακής τηλεόρασης στις ΗΠΑ σύμφωνα με τη Nielsen για το μήνα Ιούνιο, τα δεδομένα της οποίας για την συγκεκριμένη περίοδο ανακοινώθηκαν μόλις χθες.

Ωστόσο η έκθεση δημοσιοποιείται μέσα σε μια ιδιαίτερη συνθήκη καθώς υπάρχουν φωνές της αμερικανικής τηλεοπτικής αγοράς που παραπονιούνται για τη διαδικασία δυναμομέτρησης της αγοράς και την μεγάλη χρονοκαθυστέρηση μεταξύ καταμέτρησης και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων ζητώντας επικαιροποίηση της μεθοδολογίας για πιο αντιπροσωπευτική αποτύπωση στην τηλεθέαση, προσθέτουν στην «εικόνα» αμερικανικά ΜΜΕ.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν πως οι αναβαθμισμένες διαδικασίες μέτρησης δεδομένων τηλεθέαση από τη Nielsen θα δείξουν ότι ο κλάδος του streaming έχει μικρότερη κυριαρχία έναντι των κλάδων της παραδοσιακής και καλωδιακής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Nielsen το YouTube εμφανίζεται με μερίδιο 13,5%, έναντι 12,8% που είχε τον Ιούνιο του 2026, το μερίδιο του Amazon Prime Video διαμορφώθηκε στο 4,2% από 3,6%, του Roku πήγε στο 3% από 2,5% και του Peacock ανέβηκε στο 2,3% από 1,5%. Το Netflix υποχώρησε στο 7,9% από 8,3%.

Σε επίπεδο μιντιακών Ομίλων οι Walt Disney και Paramount εμφανίστηκαν με απώλειες και τα μερίδια τους διαμορφώθηκαν σε 9,6% και 6,8%, αντιστοίχως από 10% και 7,2%, αντίστοιχα.

Το μερίδιο της NBCUniversal-Versant Media αυξήθηκε στο 9,1% από 7,8%. Η Fox επίσης αύξησε το «αποτύπωμά» της στο 7,4% από 6,9%. Το Fox και το Peacock του NBC σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις χάρη στις μεταδόσεις αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

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