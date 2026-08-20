search
ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 15:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

20.08.2026 13:06

ΜΜΕ ΗΠΑ: Κερδίζει σε τηλεθέαση το streaming – Παράπονα για τις μετρήσεις

20.08.2026 13:06
streaming_tv_new
shutterstock

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο 48,5% διαμορφώθηκε το μερίδιο τηλεθέασης στις ιντερνετικές υπηρεσίες streaming, έναντι 19,8% της γραμμικής και 19,5% της καλωδιακής τηλεόρασης στις ΗΠΑ σύμφωνα με τη Nielsen για το μήνα Ιούνιο, τα δεδομένα της οποίας για την συγκεκριμένη περίοδο ανακοινώθηκαν μόλις χθες.

Ωστόσο η έκθεση δημοσιοποιείται μέσα σε μια ιδιαίτερη συνθήκη καθώς υπάρχουν φωνές της αμερικανικής τηλεοπτικής αγοράς που παραπονιούνται για τη διαδικασία δυναμομέτρησης της αγοράς και την μεγάλη χρονοκαθυστέρηση μεταξύ καταμέτρησης και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων ζητώντας επικαιροποίηση της μεθοδολογίας για πιο αντιπροσωπευτική αποτύπωση στην τηλεθέαση, προσθέτουν στην «εικόνα» αμερικανικά ΜΜΕ.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν πως οι αναβαθμισμένες διαδικασίες μέτρησης δεδομένων τηλεθέαση από τη Nielsen θα δείξουν ότι ο κλάδος του streaming έχει μικρότερη κυριαρχία έναντι των κλάδων της παραδοσιακής και καλωδιακής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Nielsen το YouTube εμφανίζεται με μερίδιο 13,5%, έναντι 12,8% που είχε τον Ιούνιο του 2026, το μερίδιο του Amazon Prime Video διαμορφώθηκε στο 4,2% από 3,6%, του Roku πήγε στο 3% από 2,5% και του Peacock ανέβηκε στο 2,3% από 1,5%. Το Netflix υποχώρησε στο 7,9% από 8,3%.

Σε επίπεδο μιντιακών Ομίλων οι Walt Disney και Paramount εμφανίστηκαν με απώλειες και τα μερίδια τους διαμορφώθηκαν σε 9,6% και 6,8%, αντιστοίχως από 10% και 7,2%, αντίστοιχα.

Το μερίδιο της NBCUniversal-Versant Media αυξήθηκε στο 9,1% από 7,8%. Η Fox επίσης αύξησε το «αποτύπωμά» της στο 7,4% από 6,9%. Το Fox και το Peacock του NBC σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις χάρη στις μεταδόσεις αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Διαβάστε επίσης

«Only Murders in the Building»: Η Ολίβια Κόλμαν στον επί βρετανικού εδάφους έκτο κύκλο της σειράς

MEGA: Οκτώ συν δύο «χαρτιά» μυθοπλασίας θα κατεβάσει τη σεζόν 2026 – 2027

Μπιλ Ράσμουσεν: Ο οραματιστής που άλλαξε το παγκόσμιο τηλεοπτικό τοπίο – Πρωτοπόρος της δορυφορικής τηλεόρασης ο συνιδρυτής του ESPN

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gary-lineker-documentary_2008_1920-1080_new
MEDIA

«Lineker»: Η ζωή του Γκάρι Λίνεκερ γίνεται ντοκιμαντέρ για το Amazon Prime Video

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας, στη μάχη και τα εναέρια

Πηγή: marine traffic
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία

gypas-1
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σταμάτησε στον ΒΟΑΚ για να σώσει εξαντλημένο όρνιο (Video)

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ψυχικό: «Στάχτη» δύο αυτοκίνητα και ζημιές στην πιλοτή μετά τη φωτιά σε πάρκινγκ πολυκατοικίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

tentoglou-powell
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 15:25
gary-lineker-documentary_2008_1920-1080_new
MEDIA

«Lineker»: Η ζωή του Γκάρι Λίνεκερ γίνεται ντοκιμαντέρ για το Amazon Prime Video

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας, στη μάχη και τα εναέρια

Πηγή: marine traffic
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία

1 / 3