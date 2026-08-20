«Lineker»: Η ζωή του Γκάρι Λίνεκερ γίνεται ντοκιμαντέρ για το Amazon Prime Video

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«Lineker» τιτλοφορείται ο μόλις τεσσάρων επεισοδίων κύκλος ντοκιμαντέρ που αφηγείται την συναρπαστική ζωή του Γκάρι Λίνεκερ, και αναμένεται να «ανέβει» εντός του 2027 στο Amazon Prime Video.

Η μίνι σειρά εξετάζει την 50άχρονη καριέρα του η οποία τον οδήγησε να γίνει, προσφάτως, ιδιοκτήτης επιχείρησης μέσης ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, την GoalHanger, μέσω του επιτυχημένου podcast «The Rest is Football».

Το ντοκιμαντέρ θα διερευνήσει πως κατάφερε από τη φήμη του «καλού παιδιού» των γηπέδων («Mr nice guy») να εξελιχθεί σε μια προσωπικότητα που μιλάει ανοιχτά και συχνά προκαλεί διχασμό στη σύγχρονη Βρετανία.

O Λίνεκερ, ο οποίος κάποτε υπήρξε κορυφαίος σκόρερ στην Αγγλία, ήταν εθνικό είδωλο και αφότου σταμάτησε να παίζει μπάλα, εξελίχθηκε σε κορυφαίο τηλεοπτικό παρουσιαστή, κρατώντας επι 26 χρόνια την παρουσίαση την δημοφιλέστερη εκπομπή της βρετανικής τηλεόρασης, την εβδομαδιαία «Match of the Day» του BBC, με τα καλύτερα στιγμιότυπα της Premiere League.

Ωστόσο, καθώς η Βρετανία πολώθηκε πολιτικά γύρω από ζητήματα όπως το Brexit και ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Λίνεκερ βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων, καθώς τα δεξιά μέσα ενημέρωσης τον χαρακτήριζαν ως φιλελεύθερο αριστερό. Ήρθε σε σύγκρουση με τα αφεντικά του στο BBC, τα οποία ισχυρίστηκαν ότι ορισμένες από τις αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα παραβίαζαν τους κανόνες αμεροληψίας – ειδικότερα, η αναδημοσίευση ενός βίντεο που περιείχε αντισημιτικό στερεότυπο, για το οποίο «ζήτησε συγγνώμη χωρίς επιφυλάξεις», επιτάχυνε την αποχώρησή του από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό.

Σήμερα είναι ο παρουσιαστής του δημοφιλούς podcast «The Rest is Football», το οποίο έχει αποκτήσει τα δικαιώματα η Netflix και παράγεται από την Goalhanger, που ίδρυσε με τον Τόνι Πάστορ.

Η πλατφόρμα streaming της Amazon σχεδιάζει να αφηγηθεί «την πλήρη ιστορία» της ζωής και της καριέρας του Λίνεκερ μέσω αρχειακού υλικού και αδημοσίευτου προσωπικού υλικού, από την παιδική του ηλικία στο Λέστερ έως την περίοδο που ήταν σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, πριν γίνει διάσημος τηλεοπτικός παρουσιαστής, επιχειρηματίας, podcaster και πολλά άλλα.

Το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει «ειλικρινείς απόψεις και σκέψεις του ίδιου του Λίνεκερ» σε «απρόσμενες, ειλικρινείς συνεντεύξεις που ερευνούν την αλήθεια πίσω από τα πρωτοσέλιδα», ενώ μέλη της οικογένειάς του, συνάδελφοι ποδοσφαιριστές, φίλοι αλλά και επικριτές θα σχολιάσουν επίσης το παρελθόν και το παρόν του Λίνεκερ.

Το «Lineker» έρχεται να προστεθεί στην ανάλογη ταινιοθήκη του Prime Video με αθλητικά ντοκιμαντέρ μεταξύ των οποίων τα «All or Nothing: Manchester City», «Novak Djovokic: The Wolf in Winter», «Rory McIlroy: The Masters Wait» και «Built in Birmingham: Brady & the Blues».

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