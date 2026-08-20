MEGA: Οκτώ συν δυο «χαρτιά» μυθοπλασίας θα κατεβάσει τη σεζόν 2026 – 2027

Takeaways by to pontiki AI Το Mega εμπλουτίζει το πρόγραμμα της νέας σεζόν με μια σειρά από δραματικές παραγωγές, όπως τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», τη «Σύγκρουση» και το κοινωνικό δράμα εποχής «Κανακαρά».

Παράλληλα, το κανάλι εντάσσει στο πρόγραμμά του τον καταληκτικό κύκλο του «Maestro» και τη νέα κωμική σειρά «Κάμπινγκ», η οποία αναμένεται να προβληθεί την περίοδο 2026-2027.

Οι προτάσεις μυθοπλασίας περιλαμβάνουν επίσης βιογραφικές σειρές για τη Σωτηρία Μπέλλου και τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ενώ εξετάζονται αντίστοιχα εγχειρήματα για τον Γιώργο Ζαμπέτα και μια κωμωδία με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση.

Οι παραγωγές αυτές στελεχώνονται από καταξιωμένους σκηνοθέτες και ένα ευρύ καστ γνωστών Ελλήνων ηθοποιών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας από την ιστορία και τη θρησκεία έως την περιπέτεια.

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Οι δραματικές ιστορίες κυριαρχούν στις προτάσεις που θα υποβάλει το Mega στη διάρκεια της σεζόν. Στις επιλογές του έχει επίσης δύο βιογραφίες-η μια επισήμως ανακοινωμένη- και μια ιστορική βιογραφική σειρά με θρησκευτικό πρόσημο. Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» οπτικοποιεί την ιστορία που αναπτύσσεται στις σελίδες του ομότιτλου μυθιστορήματος (εκδ. Ψυχογιός) του δημοσιογράφου/συγγραφέα Μένου Σακελλαρόπουλου.

Δύο σταυραδέλφια, ο Μανούσος και ο Σήφης, δοκιμάζονται για τα -γαλανά- μάτια της Μαρκέλας. Στο φόντο θα εμφανιστεί κι ένα ακόμα… μαύρο πουκάμισο.

Η ιστορία αρχίζει τη δεκαετία του 1980 όταν ένα τραυματικό περιστατικό καλύπτεται από τη σιωπή, με την ελπίδα ότι θα μείνει για πάντα στο σκοτάδι. Όμως, το παρελθόν όχι μόνο δεν ξεχνιέται, αλλά χρόνια αργότερα επιστρέφει, με συνέπειες που θα σημαδέψουν τους πάντες. Το σενάριο της σειράς είναι της Εμμανουέλας Αλεξίου και η σκηνοθεσία των Κώστα Κιμούλη–Μάριου Καραμάνη.

Παίζουν οι Αντώνης Μυριαγκός, Βασίλης Μπισμπίκης, Μαριάννα Κιμούλη, Δημήτρης Καπετανάκος, Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία- Νεφέλη Δούκα, Μιχάλης Μητρούσης κ.ά..

Ως σύγχρονη ιστορία που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της, συστήνει το Mega τη νέα πρόταση μυθοπλασίας του «Σύγκρουση» μόλις οκτώ επεισοδίων, την ιστορία της οποίας υπογράφουν οι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης και σκηνοθετεί ο Αλέκος Κυράνης.

Στα οκτώ επεισόδια της «Σύγκρουσης» ξεδιπλώνονται ανομολόγητες επιθυμίες, ψέματα και μισές αλήθειες. Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου κ.ά..

Ένα μιξ γκριλ από κωμωδία- με δόση σουρεαλισμού-, περιπέτεια, αγωνία, δράση και καθόλου δράμα αποτελεί η σειρά «Κάμπινγκ».

Σε σενάριο Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία Σέργιου Κωνσταντινίδη, το «Κάμπινγκ» υπόσχεται, υπογραμμίζει το Mega, να χαρίσει, τη σεζόν 2026-2027, στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης, με επίκεντρο τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Με τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλα Χανακούλα, Αρετή Πασχάλη κ.ά.

Κοινωνικό ερωτικό δράμα εποχής είναι η σειρά «Κανακαρά» που βάζει στο επίκεντρο μια ιστορία από τις παραδόσεις του Αιγαίου με την πλοκή, χωροταξικά, να εκτυλίσσεται στην Κάρπαθο.

Το σενάριο υπογράφουν ο Μάριος Ιορδάνου και η Σοφία Καζαντζιάν (της πολύκροτης νουάρ αστυνομικής σειράς «Μαύροι πίνακες» του Star) και σκηνοθετεί ο Στάμος Τσάμης.

Στα επεισόδια της σειράς θα δούμε σε κρίσιμους ρόλους τους Έβελιν Ασουάντ, Γιώργο Καραμίχο, Ελένη Κοκκίδου, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ιωάννη Παπαζήση, Στέφανο Κυριακίδη, Βλάση Πασιούδη κ.ά..

Υπολογίστε επίσης τον τέταρτο και καταληκτικό κύκλο της θριλερικής κοινωνικής σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ο οποίος πρώτα θα «ανέβει» στο Netflix και κατόπιν θα μεταδοθεί από το κανάλι της Καλλιθέας.

Η νέα θρησκευτική δραματική σειρά «Άγιος Ιωσήφ o Ησυχαστής» εστιάζει στη ζωή και το έργο του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, με γυρίσματα να πραγματοποιούνται στο Άγιο Όρος, την Τήνο και την Αθήνα. Στο νέο θρησκευτικοιστορικό εγχείρημα μυθοπλασίας του Mega ο Άρης Σερβετάλης θα κάνει τον Άγιο Ιωσήφ από τη μέση ηλικία κι έπειτα, με τον Τάσο Λέκκα να τον υποδύεται στην περίοδο των νεανικών χρόνων του. Στη νέα πρόταση του καναλιού, με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, θα συμμετέχουν πιθανόν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Νίκος Γκέλια.

Η πλοκή θα παρακολουθεί την καθημερινότητα, τη θρησκευτική αφύπνιση και τη συνολική πορεία του Αγίου Ιωσήφ, αρχίζοντας από τη νεαρή του ηλικία έως και το σημείο όπου εγκατέλειψε τον κοσμικό βίο με σκοπό να αφοσιωθεί πλήρως στη μοναστική ζωή. Η σειρά πιθανόν να ενταχθεί στο πρόγραμμα του σταθμού στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Έχει ανακοινωθεί επίσης η βιογραφική σειρά «Bellou» για την σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού και του ρεμπέτικου Σωτηρία Μπέλλου. Μια ακόμη βιογραφική σειρά 16 επεισόδιων για τον γνήσιο λαϊκό βάρδο και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, Γιώργο Ζαμπέτα, με τίτλο «Πού’σαι Ζαμπέτα», φαίνεται- με τα μέχρι τώρα δεδομένα- να προορίζεται για το κανάλι- χωρίς όμως από τον σταθμό να έχει επιβεβαιωθεί κάτι- και στο μεταξύ οργανώνεται κωμική σειρά με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση.

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