Άναψε η ένδειξη πίεσης μετά το ταξίδι – Φταίει το λάστιχο, το φορτίο ή η θερμοκρασία;

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Η προειδοποίηση πίεσης ελαστικών μετά από ένα μεγάλο ταξίδι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έπαθες λάστιχο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Το αυτοκίνητο ολοκλήρωσε κανονικά το ταξίδι, δεν υπάρχει κάποια εμφανής αλλαγή στη συμπεριφορά του, αλλά ξαφνικά άναψε στον πίνακα οργάνων η γνώριμη κίτρινη ένδειξη που μοιάζει με πέλμα ελαστικού και έχει ένα θαυμαστικό στο κέντρο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο οδηγός είναι ότι κάποιο λάστιχο τρύπησε. Η πραγματική αιτία μπορεί πράγματι να είναι ένα καρφί ή μια αργή διαρροή. Υπάρχουν, όμως, αρκετοί ακόμη παράγοντες που μπορούν να ενεργοποιήσουν το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών TPMS, ειδικά έπειτα από πολύωρη οδήγηση, μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας ή ταξίδι με πλήρως φορτωμένο αυτοκίνητο.

Τι ακριβώς παρακολουθεί το TPMS;

Στα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται δύο βασικοί τύποι συστήματος. Το άμεσο TPMS διαθέτει αισθητήρα σε κάθε τροχό, ο οποίος μετρά την πραγματική πίεση και, ανάλογα με το σύστημα, τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ελαστικού. Τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα μπορούν να εμφανίζουν στην οθόνη την πίεση κάθε τροχού ξεχωριστά. Το έμμεσο TPMS δεν μετρά την πίεση του αέρα. Χρησιμοποιεί τους αισθητήρες του ABS για να συγκρίνει την ταχύτητα περιστροφής των τροχών. Ένα ελαστικό με χαμηλότερη πίεση αποκτά μικρότερη πραγματική διάμετρο και περιστρέφεται ελαφρώς ταχύτερα από τα υπόλοιπα, επιτρέποντας στο σύστημα να εντοπίσει τη διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια προειδοποιητική λυχνία μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε λόγω πραγματικής απώλειας πίεσης είτε επειδή ένα έμμεσο σύστημα εντόπισε απόκλιση που χρειάζεται έλεγχο και ενδεχομένως νέα βαθμονόμηση.

Μπορεί να φταίει η θερμοκρασία;

Η πίεση του αέρα μέσα στο ελαστικό μεταβάλλεται μαζί με τη θερμοκρασία. Όσο το λάστιχο θερμαίνεται κατά την οδήγηση, η πίεση αυξάνεται. Αντίθετα, όταν το αυτοκίνητο σταματήσει και τα ελαστικά κρυώσουν ή όταν πέσει αισθητά η εξωτερική θερμοκρασία, η πίεση μειώνεται. Μια μεταβολή της θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς Κελσίου μπορεί να αλλάξει την πίεση περίπου κατά 0,1 bar. Ένα ελαστικό που βρισκόταν ήδη οριακά χαμηλότερα από την προβλεπόμενη τιμή μπορεί επομένως να περάσει κάτω από το όριο προειδοποίησης μετά από μια κρύα νύχτα. Αν η ένδειξη ανάψει ενώ το αυτοκίνητο κινείται και τα ελαστικά έχουν ήδη ζεσταθεί, η αύξηση της θερμοκρασίας από μόνη της δεν αποτελεί τη συνηθέστερη εξήγηση για προειδοποίηση χαμηλής πίεσης. Κατά κανόνα, η πίεση ανεβαίνει όσο οδηγούμε. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να εξεταστεί σοβαρότερα το ενδεχόμενο διαρροής ή η λειτουργία του ίδιου του συστήματος. Αντίθετα, όταν η ένδειξη εμφανίζεται το επόμενο πρωί και σβήνει μετά από λίγα χιλιόμετρα, είναι πιθανό κάποιο ελαστικό να βρίσκεται οριακά χαμηλά και να περνά ξανά πάνω από το όριο καθώς ζεσταίνεται. Ακόμη και τότε, όμως, χρειάζεται μέτρηση και όχι απλή αναμονή μέχρι να σβήσει η λυχνία.

Τι ρόλο παίζει το φορτίο;

Οι επιβάτες και οι αποσκευές δεν προκαλούν από μόνοι τους απώλεια αέρα. Το επιπλέον βάρος, όμως, αυξάνει την παραμόρφωση του ελαστικού, την ανάπτυξη θερμοκρασίας και τις απαιτήσεις που δέχεται το πέλμα και τα πλευρικά τοιχώματα. Για αυτόν τον λόγο, αρκετοί κατασκευαστές αναγράφουν δύο διαφορετικές προτεινόμενες πιέσεις: μία για καθημερινή χρήση με μικρό φορτίο και μία υψηλότερη για ταξίδι με πολλούς επιβάτες και γεμάτο χώρο αποσκευών. Οι τιμές βρίσκονται συνήθως στο πλαίσιο της πόρτας του οδηγού, στην τάπα του ρεζερβουάρ ή στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου. Αν το όχημα ταξίδεψε πλήρως φορτωμένο με τις χαμηλότερες πιέσεις της καθημερινής χρήσης, τα ελαστικά μπορεί να καταπονήθηκαν και να θερμάνθηκαν περισσότερο. Το φορτίο δεν μειώνει άμεσα την ένδειξη ενός αισθητήρα πίεσης, αλλά μπορεί να κάνει πιο εμφανές ένα ήδη υποφουσκωμένο λάστιχο ή να επηρεάσει τις μετρήσεις ενός έμμεσου TPMS.

Πότε πιθανότατα φταίει το λάστιχο;

Αν ένας τροχός εμφανίζει αισθητά χαμηλότερη πίεση από τους υπόλοιπους ή χάνει ξανά αέρα λίγες ημέρες μετά το φούσκωμα, η πιθανότερη αιτία είναι κάποια αργή διαρροή. Μπορεί να έχει εισχωρήσει καρφί ή βίδα στο πέλμα, να υπάρχει πρόβλημα στη βαλβίδα ή να μην εφαρμόζει σωστά το ελαστικό στη ζάντα. Ένα δυνατό χτύπημα σε λακκούβα μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημιά στη ζάντα ή στο πλευρικό τοίχωμα. Το λάστιχο δεν είναι απαραίτητο να ξεφουσκώσει αμέσως. Ο αέρας μπορεί να χάνεται σταδιακά, με το TPMS να ενεργοποιείται αρκετές ώρες αργότερα ή την επόμενη ημέρα. Αν το αυτοκίνητο τραβάει προς κάποια πλευρά, εμφανίζει κραδασμούς, ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος κύλισης ή το ελαστικό φαίνεται εμφανώς ξεφούσκωτο, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει άμεσα σε ασφαλές σημείο. Η συνέχιση της οδήγησης με πολύ χαμηλή πίεση μπορεί να καταστρέψει το ελαστικό, ακόμη και αν το αρχικό τρύπημα μπορούσε να επισκευαστεί.

Πώς γίνεται ο σωστός έλεγχος;

Η πίεση πρέπει να μετριέται με αξιόπιστο μανόμετρο όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο πρέπει να έχει παραμείνει σταματημένο για τουλάχιστον περίπου τρεις ώρες ή να έχει κινηθεί μόνο για πολύ μικρή απόσταση με χαμηλή ταχύτητα. Δεν συγκρίνουμε την ένδειξη με τον αριθμό που αναγράφεται στο πλαϊνό μέρος του ελαστικού. Εκεί αναφέρεται η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση του ελαστικού και όχι η σωστή πίεση για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ακολουθούμε αποκλειστικά τις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής του οχήματος, λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο και τις διαφορετικές απαιτήσεις εμπρός και πίσω. Επίσης, δεν αφαιρούμε αέρα από ένα ζεστό ελαστικό για να το κατεβάσουμε στην προτεινόμενη τιμή κρύας πίεσης. Η πίεση είναι φυσιολογικό να βρίσκεται υψηλότερα μετά την οδήγηση. Αν αφαιρεθεί αέρας όσο το λάστιχο είναι ζεστό, υπάρχει κίνδυνος να καταλήξει υποφουσκωμένο όταν κρυώσει.

Πότε κάνουμε επαναφορά του συστήματος;

Η επαναφορά ή βαθμονόμηση του TPMS πρέπει να γίνεται μόνο αφού ελεγχθούν και ρυθμιστούν σωστά οι πιέσεις. Δεν πατάμε απλώς «reset» για να σβήσουμε την προειδοποίηση, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποθηκεύσουμε ως φυσιολογική μία λανθασμένη κατάσταση. Στα έμμεσα συστήματα απαιτείται συχνά νέα αρχικοποίηση μετά το φούσκωμα, την αλλαγή ή την περιστροφή των ελαστικών. Στα άμεσα συστήματα η ένδειξη συνήθως σβήνει μόνη της έπειτα από λίγα λεπτά οδήγησης, εφόσον όλες οι πιέσεις βρίσκονται στα σωστά επίπεδα. Αν η λυχνία αναβοσβήνει για περίπου ένα λεπτό και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη, πιθανότατα υπάρχει δυσλειτουργία του TPMS, όπως εξασθενημένη μπαταρία αισθητήρα, χαλασμένος αισθητήρας ή πρόβλημα επικοινωνίας. Τότε χρειάζεται διαγνωστικός έλεγχος.

Τελικά, τι φταίει συνήθως;

Αν η ένδειξη εμφανίστηκε μετά την πτώση της θερμοκρασίας και όλες οι πιέσεις είναι ελαφρώς χαμηλότερες, πιθανότερη αιτία είναι η φυσιολογική μεταβολή του αέρα. Αν μόνο ένα λάστιχο έχει χάσει αισθητά περισσότερη πίεση ή η προειδοποίηση επιστρέψει σύντομα, πρέπει να αναζητηθεί διαρροή. Το μεγάλο φορτίο σπάνια αποτελεί τη μοναδική αιτία, αλλά μπορεί να επιβαρύνει ένα ήδη υποφουσκωμένο ελαστικό ή να απαιτεί υψηλότερη πίεση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, το TPMS αποτελεί σύστημα προειδοποίησης και όχι υποκατάστατο του μανόμετρου. Η ασφαλής απάντηση στην κίτρινη ένδειξη είναι πάντα ο άμεσος και σωστός έλεγχος και των τεσσάρων ελαστικών.

Πηγή: autotypos.gr

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