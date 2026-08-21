Lisa Kudrow: Η «Phoebe» αποκάλυψε ότι ονειρευόταν τον ρόλο της Rachel στα «Φιλαράκια» – Η «χοντράδα» των ανθρώπων της παραγωγής

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Αν και η Τζένιφερ Άνιστον ταυτίστηκε με τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν στα «Φιλαράκια», η Λίζα Κούντροου είχε κάποτε την ελπίδα ότι θα την υποδυόταν εκείνη. Η επιθυμία της όμως δεν στάθηκε ικανή να πείσει τους δημιουργούς της σειράς, οι οποίοι απέρριψαν την πρότασή της, θεωρώντας ότι δεν ήταν όσο… ερωτεύσιμη έπρεπε.

Η 63χρονη ηθοποιός ήταν ένα από τα περίφημα έξι πρόσωπα της εμβληματικής σειράς, κερδίζοντας μάλιστα Emmy για την ερμηνεία της ως Φοίβη Μπουφέ. Ωστόσο, η Κούντροου αποκάλυψε τώρα ότι αρχικά ήλπιζε να υποδυθεί την «Εβραία Αμερικανίδα πριγκίπισσα», όπως την περιέγραψε, έναν ρόλο που τελικά πήρε η Τζένιφερ Άνιστον, χωρίς τότε να έχει συνειδητοποιήσει ότι η Ρέιτσελ προοριζόταν να αποτελέσει τη βασική ρομαντική ηρωίδα της σειράς.

Lisa Kudrow reveals she was snubbed from the role of Rachel in Friends after bosses she 'wouldn't work as the romantic interest' https://t.co/5T8Jwd6Peg — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 20, 2026

Μιλώντας για τη διαδικασία των οντισιόν, η Λίζα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «The Hollywood Reporter»: «Η ανόητη εγώ σκέφτηκα: “Ξέρετε κάτι; Πρέπει να πω ότι η Ρέιτσελ είναι Εβραία. Και μου αρέσει πάρα πολύ να υποδύομαι την Εβραία Αμερικανίδα πριγκίπισσα. Νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω πολύ αστείο. Δεν είχα καν καταλάβει ότι, “όχι, αυτή είναι η βασική ερωτική σύντροφος του Ρος”. Έτσι δεν είναι; Είπα στους ατζέντηδές μου: “Μπορώ να υποδυθώ την Εβραία Αμερικανίδα πριγκίπισσα και να το κάνω πολύ αστείο”. Και εκείνοι είπαν: “Μάλιστα. Εντάξει. Θα το πούμε στους δημιουργούς της σειράς”».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι : «Αργότερα είπαν: “Όχι, όχι. Τους είναι τόσο δύσκολο να βρουν τη Φοίβη. Δεν πρόκειται να πειράξουν αυτό που έχουν”. Αυτός ήταν ο ευγενικός τρόπος να μου πουν: “Ναι, εσύ δεν είσαι η γυναίκα που θα ερωτευόταν ο Ρος». Η ηθοποιός σχολίασε ότι εκείνη την εποχή δεν «έμοιαζε με τις γυναίκες που επέλεγαν ως βασικές πρωταγωνίστριες στις κωμικές σειρές», ενώ άνθρωποι του κάστινγκ της είχαν πει ωμά ότι «δεν ήταν πανέμορφη».

Η Κούντροου έχει επίσης αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι αντιμετωπιζόταν ως δεύτερη επιλογή σε σύγκριση με τους υπόλοιπους συμπρωταγωνιστές της στα «Φιλαράκια». Η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ματ ΛεΜπλανκ, ο αείμνηστος Μάθιου Πέρι και ο Ντέιβιντ Σουίμερ την ξεπερνούσαν σε δημοφιλία όσο η σειρά προβαλλόταν στην τηλεόραση.

«Κανείς δεν ενδιαφερόταν για μένα», εξομολογήθηκε πριν από μερικούς μήνες στον «Independent». «Υπήρχαν συγκεκριμένα τμήματα του πρακτορείου που με εκπροσωπούσε που απλώς με αποκαλούσαν “η έκτη από τα Φιλαράκια”».

Καθώς τα «Φιλαράκια» εξελίχθηκαν σε τεράστια επιτυχία από τη δεύτερη σεζόν και μετά, αρκετοί από τους συμπρωταγωνιστές της αξιοποίησαν τη δημοφιλία τους για να εξασφαλίσουν σημαντικούς κινηματογραφικούς ρόλους. Η Κούντροου, όμως, αισθανόταν ότι αντίστοιχες ευκαιρίες δεν έρχονταν σε εκείνη. «Δεν υπήρχε κανένα όραμα για μένα και καμία προσδοκία για το είδος της καριέρας που θα μπορούσα να κάνω. Ήταν περισσότερο κάτι σαν: “Πω πω, πόσο τυχερή είναι που μπήκε σε αυτή τη σειρά”», τόνισε.

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